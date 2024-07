Un remède bien connu des jardiniers pour traiter l'inflammation des voies respiratoires. Compter 3 g de feuilles de sauge pour une tasse d'eau bouillante de 20 cl. Couvrir et laisser infuser 10 mn, filtrer. Boire cette infusion deux fois par jour.

2/10 - Une tisane de thym

V'est un très bon désinfectant. Cueillez-le dans votre jardin ou choisissez des sachets bio. Compter une cuillère à soupe pour une tasse d'eau bouillante. Couvrir et laisser infuser 10 à 15 mn. Boire cette tisane deux fois par jour. On peut aussi mélanger thym et romarin.

3/10 - De la vitamine C

Un peu de vitamine C (2 g par jour) et de zinc (1 comprimé de 50 mg par jour) peuvent également donner un coup de pouce bienvenu pour lutter contre l'infection.

4/10 - Un lait chaud au miel

Le miel apaise la douleur et désinfecte les muqueuses. Il suffit d'en verser 1 cuillerée dans une tasse de lait chaud pour calmer instantanément. Pas étonnant qu'on en trouve dans la plupart des pastilles à sucer contre le mal de gorge !

5/10 - De la propolis

La propolis est également un remède phare dans le traitement de l'angine : sous forme de pulvérisateur buccal, de sirop, de gommes ou de pastilles, tout est bon pour bénéficier de ses propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires, anesthésiques et stimulantes des défenses immunitaires. On peut aussi simplement mâcher régulièrement des graines de propolis.

6/10 - De l'huile essentielle d'arbre à thé

L'huile essentielle de tea-tree est justement réputée dans le traitement des angines et des infections respiratoires. Avaler 2 gouttes mélangées à 1 cuillerée à café de miel, 3 fois par jour. Ou verser 2 gouttes dans de l'eau tiède pour faire un gargarisme.

7/10 - Le bicarbonate de soude

Tout comme le sel, ce produit permet d'enrayer les bactéries et il n'y a aucun risque de surdosage si on fait plusieurs gargarismes dans la journée. Compter 1 cuillerée à café de bicarbonate pour 25 cl d'eau bouillante. Faites un gargarisme une fois que ce mélange a refroidi.

8/10 - L'huile essentielle de thym

Versez 1 goutte d’huile essentielle de thym sur un morceau de sucre, laissez fondre lentement dans la bouche. Renouvelez l’opération quatre fois par jour.

9/10 - Les bourgeons de cassis

En gemmothérapie, Ribes nigrum est un remède bien connu pour diminuer l'inflammation et renforcer la résistance du corps. Les naturopathes le prescrivent généralement sous forme de macérat concentré de bourgeons de cassis bio. Verser 5 gouttes dans un verre d'eau minérale, à renouveler trois fois par jour.

10/10 - Surtout pas d'anti-inflammatoires

Pas d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (Adivil, Nurofen...) pour diminuer la douleur et la fièvre car ces médicaments peuvent masquer les complications graves comme l'abcès des amygdales (phlegmon) ou l'infection des tissus du cou. Ils pourraient même contribuer à leur apparition.