Les clubs de Ligue 1 Mobilis peuvent recruter jusqu'à cinq joueurs étrangers, au lieu de trois précédemment, lors de la période d'enregistrement estival, a indiqué jeudi un communiqué de la Fédération algérienne de football (FAF).

Cette décision a été entérinée lors de la réunion du bureau fédéral qui s'est tenue mardi par visioconférence au siège de la FAF à Dély Brahim, en présence du directeur technique national, Amer Mansoul, qui a présenté aux membres du bureau fédéral les propositions des directeurs techniques des clubs professionnels à l'occasion du collège technique national, portant sur l'augmentation du nombre de joueurs étrangers en Ligue 1 professionnelle.

Le bureau fédéral a maintenu les conditions relatives au recrutement des joueurs étrangers, telles que l'âge du joueur professionnel qui ne devra pas dépasser 30 ans maximum à la date d'enregistrement de son contrat avec le club et il doit avoir joué au minimum cinq matches internationaux officiels avec sa sélection nationale.

De plus, les clubs sont obligés de verser au compte bancaire de la Ligue de football professionnel (LFP) une caution financière, équivalente à douze (12) mois de salaires nets pour chaque personne recrutée. L'attestation de versement doit être jointe au dossier. Au terme du contrat liant le club et le joueur ou l’entraineur, et si aucun contentieux financier n’est signalé, le club a le droit de récupérer la caution financière.

"La qualification d'un joueur étranger est subordonnée à l'obtention d'un permis de travail délivré par l'administration compétente ainsi que l'approbation du dossier médical qui doit être un préalable à la qualification du joueur." a précisé le bureau fédéral. Pour rappel, le Collège technique national a été mis en forme conformément au Décret exécutif n 14-330 du 27 novembre 2014 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type.