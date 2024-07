Le champion d'Algérie de football 2023-2024 le MC Alger, a repris le chemin des entraînements mercredi au nouveau centre "Abderrahmane Aouf- Baba Hamoud" à Zéralda, sous la conduite de l'entraîneur français Amir Beaumelle, en présence d'une vingtaine de joueurs, dont le maître à jouer Youcef Belaïli.

Deux semaines après avoir disputé la finale de la Coupe d'Algérie 2024, perdue le 5 juillet face au CR Belouizdad (0-1), le "Doyen" a entamé sa préparation en vue du prochain exercice, qui verra les Algérois signer leur retour en Ligue des champions d'Afrique.

Le MCA fera son entrée en lice dès le 1er tour préliminaire, où il a hérité des Libériens de Watanga FC. Les "Vert et Rouge" joueront le match aller en déplacement (16-18 août) avant d'accueillir leur adversaire en Algérie (23-25 août).

"Bienvenue à tous, saison 2024-2025, pleines d'objectifs à atteindre ensemble. La plupart sont là depuis un an et demi ou deux ans, bienvenu aux nouveaux. L'effectif n'est pas au complet, il manque quelques joueurs", a indiqué Beaumelle dans une vidéo postée par le club sur ses réseaux sociaux.

En matière de recrutement, le club algérois a assuré jusque-là l'arrivée de quatre joueurs : le gardien de but Toufik Moussaoui (ex-Paradou AC), le défenseur ivoirien Serge Anthony Badjo (ex-FC Sol d'Abobo/ Côte d'Ivoire), et les deux milieux de terrain: Zakaria Draoui (ex-WA Casablanca) et l'Ivoirien Kipré Tiagori Emmanuel Junior Zunon (ex-FC Azam/ Tanzanie).

Le MCA ne compte pas boucler son opération de recrutement de sitôt, puisque d'autres joueurs sont annoncés comme potentielles futures recrues, d'autant que la direction compte renforcer l'effectif dans l'objectif de jouer les premiers rôles lors de la prochaine édition de la Ligue des champions d'Afrique.En revanche, le vieux club de la capitale a décidé de résilier à l'amiable les contrats de Khalid Dahamni, Ammar El-Orfi, et le gardien de but Oussama Litim. D'autres éléments seront appelés, éventuellement, à résilier leur contrat.

Sur demande de Beaumelle, la direction a renforcé la barre technique en engageant le Français Gilles Morisseau (63 ans), en tant que nouvel entraîneur-adjoint, en plus de Saâd Ichaâlalen. Sur le plan administratif, le club a désigné Rachid Redjradj directeur général de l'administration, lui qui avait occupé de diverses missions notamment à l'USM Alger, à l'ES Sétif, au CS Constantine, et à la JSM Béjaia. Sacré champion d'Algérie pour la 8e fois de son histoire, après 14 ans de disette, terminant largement en tête du championnat avec 65 points, à deux longueurs de son dauphin le CRB (53 pts).