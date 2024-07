La Moudjahida Zohra Drif Bitat a mis en avant, mercredi à Alger, lors d'une conférence organisée par le forum du quotidien El Moudjahid, la contribution de la famille Bouhired à la glorieuse Révolution de libération.

Mme Bitat a apporté un témoignage vivant sur "la contribution de la famille Bouhired à la Révolution à travers l'hébergement et l'assistance aux Moudjahidine et son rôle de coordination pour la réussite de plusieurs opérations militaires contre le colonisateur français, notamment dans l'Algérois".

La Moudjahida a, dans ce contexte, évoqué le parcours militant de sa camarade de lutte, Djamila Bouhired, et de son oncle, le Chahid Mustapha Bouhired, grâce auquel elle a pu entrer en contact avec des symboles de la Révolution du 1er Novembre 1954, dont Ali Ammar, dit Ali la Pointe, le Moudjahid feu Yacef Saâdi, et d'autres artisans de la Guerre de libération, notamment dans l'Algérois.

A cette occasion, Mme Zohra Drif Bitat a appelé les générations de l'indépendance et les générations montantes à préserver le message des Chouhada et à s'inspirer de leurs hauts faits et de leurs sacrifices "en poursuivant la marche d'édification de l'Algérie pour lui assurer la place éminente rêvée par les Chouhada et les Moudjahidine".