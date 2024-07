Les travaux du Séminaire international sur la Révolution algérienne dans sa dimension africaine ont pris fin, mercredi à Alger, avec un appel à soutenir les peuples palestinien et sahraoui dans leurs luttes respectives pour l'indépendance et l'autodétermination.

Les participants à ce séminaire ont salué l'intérêt porté par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux questions du continent africain et ses efforts assidus en faveur du renforcement de l'unité africaine.

Ils ont en outre plaidé pour l'élaboration d'une base de données historiques incluant tous les manuscrits, travaux et études historiques.

Dans leurs interventions au deuxième et dernier jour de cet évènement, plusieurs personnalités nationales et africaines ont mis en avant la dimension africaine de la Révolution algérienne et l'importance de la mémoire collective pour bâtir un avenir radieux face aux défis régionaux et internationaux et à la polarisation pour l'accaparement des richesses du continent.

Des experts algériens et étrangers ont animé des conférences, notamment sur le soutien de l'Algérie aux mouvements de libération africains.

La rencontre a été l'occasion de distinguer Mme Ratsiraka Annick (Madagascar), fille de l'ancien président de Madagascar, Didier Ratsiraka, et plusieurs enseignants et chercheurs algériens ayant participé à l'événement.

Le Séminaire international sur la dimension africaine de la Révolution algérienne a été organisé par le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger et avec la participation de l'Association internationale des amis de la Révolution algérienne.

Les participants ont souligné, mardi, que l'unité africaine et la décolonisation du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, étaient la clé de l'intégration économique et d'un continent sûr et prospère.

Ils ont aussi plaidé pour la fin de l'occupation marocaine du Sahara occidental et la libération de la Palestine de l'occupation sioniste.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux du séminaire, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a déclaré que "l'indépendance du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, demeurera une dette pour tout Africain fidèle au message des leaders du continent comme Ahmed Ben Bella, Nelson Mandela, Nkrumah Kwame, Patrice Lumumba et Amilcar Cabral".

Le ministre a salué la position de l'Afrique en faveur de la juste cause du peuple palestinien et de son droit légitime à l'établissement de son Etat indépendant avec El Qods pour capitale.

Dans une allocution lue en son nom par l'Inspecteur général du ministère, Abdelhamid Ahmed Khodja, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a mis en avant la fidélité de l'Algérie à sa profondeur africaine, notamment à travers son soutien indéfectible aux causes justes sur le continent pour la réalisation d'une renaissance globale et intégrée associant l'ensemble des enfants de l'Afrique qui permette de hisser le continent aux plus hauts rangs et de l'ériger en acteur clé à l'échelle mondiale.