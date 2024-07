Une exposition individuelle des œuvres du plasticien, Madjid Guemroud, consacrées à la promotion des valeurs du dialogue entre les cultures et les peuples à travers l'art, a été inaugurée mercredi à Alger.

Accueillie à la galerie Aïcha Haddad, cette exposition intitulée "Dialogue des civilisations", propose une quarantaine de toiles de l'artiste, axées autour de la thématique du dialogue des cultures et des civilisations.

Mettant en avant l'humain dans son environnement socioculturel africain et méditerranéen, ses toiles créent une dynamique à travers une composition des couleurs et des formes, judicieusement choisies.

Connu pour son penchant pour l'abstrait, l'artiste adopte le signe et les symboles comme éléments figuratifs pour matérialiser l'interaction culturelle et linguistique entre les habitants de la Méditerranée, particulièrement les Africains.

Dans une nouvelle figuration, Madjid Guemroud revisite le signe à travers une série de trois tableaux consacrés à l'interaction linguistique mutuelle en Algérie, représentée par des lettres de l'alphabet arabe et amazigh (Tifinagh) dans une composition dynamique soutenue par un contraste "élevé" de couleurs.

"Je créé un dynamisme dans mes toiles à travers des silhouettes, symboles, formes et le contraste de couleurs pour illustrer la diversité, l'interaction mutuelle et le dialogue entre les cultures et les peuples", explique l'artiste.

C'est le cas dans cette toile intitulée "Vacarme", chargée de symboles, de formes et de couleurs pour mettre en mouvement deux musiciens sur scène.

Diplômé de l'Ecole supérieure des Beaux-Arts d'Alger, Madjid Guemroud, 64 ans, expose depuis près de quarante ans, dans plusieurs galeries en Algérie et à l'étranger. Ses œuvres, chargées de signes et de symboles, reflètent les références culturelles et identitaires de la société algérienne.

Organisée par l'Etablissement Arts et culture de la wilaya d'Alger, l'exposition "Dialogue des civilisations" est visible jusqu'au 4 août prochain à la galerie Aicha Haddad.