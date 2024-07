Une subvention totale de 10 millions de DA a été votée dernièrement par les élus à l'Assemblée populaire de wilaya (APW) de Tizi-Ouzou pour subventionner 20 fêtes villageoises, a-t-on appris, mercredi auprès de cette institution élue.

Cette enveloppe a été dégagée sur le budget supplémentaire 2024 dans le but d'encourager l'activité artisanale, l'agriculture de montagne, les produits du terroir, et pour soutenir le tourisme local, a-t-on expliqué, soulignant que chaque fête sera subventionnée à hauteur de 500.000 DA.

Parmi les événements soutenus par l'APW, le festival culturel local de la poterie de Maâtkas clôturé hier, lundi, après 5 jours d'exposition et qui a été une occasion aux potiers, mais aussi aux autres artisans de Tizi-Ouzou et des wilayas participantes d'exhiber aux visiteurs la richesse du patrimoine matériel national.

La fête du bijou d'Ath Yenni (18/27 juillet) qui célèbre la parure séculaire des femmes de la région à travers la diversité des bijoux fabriqués dans cette localité montagneuse de Tizi-Ouzou ou dans d'autres régions du pays, est aussi subventionnée par l'APW.

Pour les autres manifestations subventionnées par la même institution élue, il s'agit notamment des fêtes du tapis d'Ath Hicham, de la plaquemine de Mechtras, de la figue fraiche de Lemsella, du patrimoine bâti d'Abi Youcef, du miel d'Ahrik et de la figue de barbarie de Bouzguene.

Ces fêtes qui sont une opportunité pour les artisans, femmes rurales, agriculteurs, écrivains, vanniers, producteur de savon artisanal et autres participants, de faire connaitre et vendre leur produit, tout en animant les villages qui les abritent, car attirant de nombreux visiteurs de Tizi-Ouzou et des autres wilayas, et c'est l'un des objectifs visés par l'APW, a-t-on noté.