L'ex-président américain Barack Obama a annoncé vendredi son soutien à la candidature de la vice-présidente Kamala Harris, grande favorite mais pas encore officiellement nommée candidate du camp démocrate, pour l'élection présidentielle de novembre.

"En début de semaine, Michelle et moi avons appelé notre amie Kamala Harris. Nous lui avons dit que nous pensions qu'elle ferait une fantastique présidente des Etats-Unis et qu'elle avait tout notre soutien", a déclaré M.Obama sur le réseau social X.

L'influent ancien dirigeant est l'un des derniers poids lourds démocrates à s'exprimer, alors que Joe Biden a assuré Kamala Harris de son soutien dès dimanche.

Le président sortant avait jeté l'éponge dimanche soir, après des semaines d'appels à quitter la course, sur fond d'inquiétudes quant à sa condition physique et mentale.

Blinken entame une nouvelle tournée en Asie

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken s'est embarqué jeudi soir pour une nouvelle tournée de dix jours en Asie où il entend renforcer les liens avec des alliés traditionnels de Washington.

Cette tournée en Asie - la 18e depuis sa prise de fonctions il y a plus de trois ans - intervient en pleine incertitude politique aux Etats-Unis après le retrait du président, Joe Biden, de la course à la Maison Blanche, lui qui s'est fait fort ces dernières années de renforcer les alliances des Etats-Unis dans le monde et notamment en Asie-Pacifique.

Le président américain a fait des alliances en Asie une priorité de sa politique étrangère visant "à promouvoir une région indo-pacifique libre, ouverte et prospère", l'expression consacrée aux Etats-Unis pour désigner une zone Asie-Pacifique qui soit libre d'influences.

Le secrétaire d'Etat américain entamera cette tournée de six pays par Vientiane, au Laos, où il doit participer samedi à une réunion ministérielle des pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean). Il pourrait y s'entretenir avec son homologue chinois Wang Yi, en marge de la réunion.

Au Japon, puis aux Philippines, M. Blinken participera à des réunions dite "à quatre", incluant le ministre américain de la Défense Lloyd Austin et leurs homologues japonais et philippins, alors que le chef de la diplomatie américaine devrait aussi participer à Tokyo à une réunion du "quad" (Etats-Unis, Japon, Australie, Inde).

Après une escale à Singapour centrée sur le renforcement des relations bilatérales, M. Blinken achèvera cette tournée asiatique en Mongolie, pour y renforcer les relations de "peuple à peuple", selon Washington.

En campagne, Kamala Harris se dit prête à débattre avec Donald Trump

Kamala Harris s'est dite jeudi prête à débattre avec Donald Trump, à qui elle sera opposée à la présidentielle de novembre, reprochant au magnat républicain d'essayer d'échapper à ce face-à-face.

"Trump a accepté un débat le 10 septembre. Il semble maintenant qu'il rétropédale", a raillé la candidate démocrate, dans un message sur le réseau X, assurant au contraire être elle "prête".

Donald Trump avait indiqué être "tout à fait" enclin à débattre avec elle, mais sous d'autres conditions, le choix de la chaîne prévue, ABC, ne lui convenant plus.

L'ancien président républicain avait convenu avec Joe Biden de débattre à deux reprises en amont du scrutin présidentiel de novembre, le 27 juin et le 10 septembre.

Mais la performance désastreuse du président sortant lors de ce premier duel télévisé l'a finalement conduit dimanche à renoncer à briguer un second mandat, après des semaines d'appels à quitter la course, sur fond d'inquiétudes sur sa condition physique et mentale.

Depuis ce coup de tonnerre, sa vice-présidente Kamala Harris a repris le flambeau, et a lancé sa campagne, désormais forte d'un large soutien parmi les démocrates.