Trois touristes chinois ont trouvé la mort et trois autres grièvement blessés dans un accident de la route survenu jeudi sur une route très fréquentée à Kajiado, dans le sud-est du Kenya, a annoncé la police.

La porte-parole de la police Resila Onyango a déclaré que l'accident s'était produit dans la matinée, alors que les six touristes chinois se rendaient du parc national d'Amboseli à Nairobi.

"L'enquête préliminaire indique que la roue arrière gauche du véhicule s'est détachée de son essieu, faisant perdre le contrôle du véhicule au conducteur. Le véhicule a dévié de sa course avant de se renverser", a indiqué Mme Onyango.

"Après l'accident, les six touristes étaient grièvement blessés et ont été transportés d'urgence à l'hôpital Kilome Nursing & Maternity d'Emali. Trois d'entre eux, deux hommes et une femme, sont morts alors qu'ils recevaient des soins. Les trois autres, deux femmes et un homme, sont dans un état critique", a-t-elle affirmé.