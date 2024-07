L'apport de l'intelligence artificielle (IA) à la médecine moderne, notamment par l'amélioration de la qualité des soins et la réduction de leur coût, a constitué le thème d'une conférence animée, jeudi à Alger, par le Pr Salim Bouguermouh.

Lors de sa présentation à l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA), intitulée "Révolutionner les soins de santé : le rôle de l'Intelligence artificielle dans la médecine moderne", le Pr Bouguermouh a évoqué les domaines d'intervention de l'Algérie. IA en recherche médicale, en applications pour diagnostic, en administration, etc.

Il a souligné "sa capacité à améliorer la qualité des soins, en aidant à identifier les pathologies et les traitements personnalisés des patients, voire même à entraîner un robot à pratiquer une intervention chirurgicale, etc".

"L'Intelligence artificielle facilite également la digitalisation des dossiers médicaux et leur assurer, ainsi, une meilleure sécurité", a poursuivi l'intervenant, pertinent "le gain en temps et en coût économique" que l'usage de cette technologie moderne réaliser au profit des systèmes de santé au monde.

Le conférencier a plaidé pour que l'Algérie s'y inscrive davantage, en exploitant les algorithmes et autres données internationales dédiées à la santé, tout en prenant le soin de les « adaptateurs aux spécificités et besoins de notre pays, d'autant plus que des progrès importants ont été réalisés ces dernières années pour la généralisation de l'internet et des nouvelles technologies de communication", at-il relevé.