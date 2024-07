La compagnie ferroviaire française (SNCF) a subi dans la nuit de jeudi à vendredi une "attaque massive d'ampleur pour paralyser" son réseau de trains à grande vitesse, "très perturbé", a indiqué le groupe aux médias, à quelques heures de la cérémonie d'ouverture des JO à Paris.

"Plusieurs actes de malveillance concomitants" ont touché les lignes de TGV Atlantique, Nord et Est : "des incendies volontaires ont été déclenchés pour endommager" les installations des lignes à grande vitesse", a expliqué le groupe ferroviaire dans un communiqué.

En conséquence, la circulation des trains à grande vitesse (TGV) sur ces trois axes est "très perturbée". "Nous détournons certains trains sur ligne classique mais nous allons devoir en supprimer un grand nombre", a précisé la SNCF.

Une source proche du dossier a évoqué des actes de "sabotage". La ligne de TGV Sud-Est n'est en revanche "pas touchée", a précisé le groupe.

Des équipes de SNCF Réseau "sont déjà sur place pour procéder au diagnostic et débuter les réparations", mais cette "situation devrait durer au moins tout le week-end le temps d'effectuer les réparations", a indiqué l'opérateur.

Cette attaque survient à quelques heures seulement de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024 à Paris, alors que de nombreux voyageurs ont prévu de converger vers la capitale. Un grand nombre de vacanciers est aussi en transit.

L'aéroport de Bâle-Mulhouse évacué pour "des raisons de sécurité"

L'aéroport de Bâle-Mulhouse a été évacué vendredi pour "des raisons de sécurité", a annoncé la plateforme franco-suisse, alors que le réseau ferroviaire est déjà perturbé en France à la suite d'une attaque massive contre le réseau de trains à grande vitesse (TGV), à quelques heures de la cérémonie d'ouverture officielle des Jeux olympiques de Paris.

"Pour des raisons de sécurité, le terminal a dû être évacué et est actuellement fermé. De plus amples informations suivront", a indiqué l'aéroport, situé en France à proximité de la frontière suisse.

L'aéroport de Bâle-Mulhouse est repassé en 2023 au-dessus de la barre des huit millions de passagers, non loin de son record d'avant-crise sanitaire en 2019, a-t-il annoncé en janvier dernier.

Il s'agit du troisième aéroport de Suisse après Zurich et Genève, et un des plus importants de province en France.