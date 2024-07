Plus de 11.000 touristes de différentes nationalités, auxquels s'ajoutent plus de 21.000 nationaux, ont afflué vers la région de Djanet, depuis le début de la saison touristique saharienne 2023/2024, a indiqué jeudi la direction locale du Tourisme et de l'Artisanat (DTA).

Ce nombre de visiteurs est jugé plus important que celui enregistré dans la région durant la saison précédente (2022/2023), avec pas moins de 7.000 touristes étrangers et plus de 18.000 nationaux, a précisé le DTA, Amine Hammadi.

Il a expliqué cet accroissement par l'effet d'une série de mesures prises par les pouvoirs publics pour la relance et la promotion du tourisme saharien, notamment l'ouverture d'une nouvelle liaison aérienne hebdomadaire Paris (France)-Djanet, et de nouvelles lignes intérieures Constantine/Djanet et Oran/Djanet.

A ces actions visant à encourager les touristes à opter pour la destination de Djanet, "Perle du Sahara", viennent se greffer la facilitation de l'établissement du Visa au niveau des aéroports et postes frontaliers pour les touristes étrangers affluant vers les régions du Sud, et la contribution du guichet unique, regroupant différents services, à la facilitation des procédures pour permettre aux touristes étrangers un séjour agréable, a-t-il ajouté.

Le plafonnement par les agences de tourisme et de voyages des prix des prestations, ayant permis à de nombreuses familles algériennes de visiter la région, a également contribué à l'attrait des touristes et à un regain d'intérêt pour la destination saharienne, selon la même source.

Des circuits touristiques ont été aussi prévus par les agences de tourisme et de voyage en direction des touristes pour leur permettre de découvrir, à travers des programmes bien étudiés, les importantes potentialités touristiques, fierté de la région, dont les sites touristiques et archéologiques très convoités de "Tadreret El-Hamra", "l'Oasis d'Iherir", le site d'Issendilène ainsi que les ksour d'Azelouaz, El-Mihane et Adjahil, à Djanet.

D'intenses préparatifs sont entrepris par ailleurs, en prévision du lancement de la prochaine saison touristique (2024/2025), à travers l'organisation de rencontres de coordination entre opérateurs et agences de tourisme et de voyages, en vue d'examiner les voies à même d'enrichir et d'améliorer les prestations, et l'élaboration de programmes susceptibles d'inciter les touristes à opter pour la destination Djanet, a encore soutenu M. Hammadi.

Les agences de tourisme et de voyage entendent, en outre, lancer, avec le concours du secteur, des associations activant dans le domaine et des hôteliers, des campagnes de volontariat pour le nettoiement des sites touristiques et archéologiques disséminés à travers la région.

Un des plus grands musées à ciel ouvert au monde, le Tassili N'Ajjer, demeure une destination touristique par excellence, au regard de ses nombreux atours touristiques, dont des peintures et gravures rupestres millénaires et des paysages naturels sublimes.