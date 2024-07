Plus de 100 agriculteurs et investisseurs du secteur agricole de Boumerdes ont bénéficié de contrat de concession agricole remis, jeudi, lors d'une cérémonie organisée au siège de la wilaya, en présence des autorités locales.

La remise de ces contrats intervient suite aux efforts des services concernés qui "ont redoublé d'efforts" pour parachever le traitement et la régularisation de la situation de la totalité des demandes en la matière, a indiqué la wali, Fouzia Naâma, dans une déclaration à la presse à l'issue de la cérémonie de distribution.

L'opération d'aujourd'hui, première du genre pour l'année 2024, porte à 96% le taux d'avancement de la remise des contrats de concession dans la wilaya", a-t-elle précisé, assurant que l'opération se poursuit.

A noter que la durée de validité du contrat de concession accordé à chaque agriculteur et investisseur agricoles est de 44 ans renouvelables, à compter de la date de remise du document.

Cette opération de distribution de contrats de concession s'inscrit dans le cadre de la "nouvelle stratégie de l'Etat pour la régularisation de la situation du foncier agricole" conformément à la loi 21/432. Une stratégie visant la consécration de la sécurité alimentaire nationale dans différentes filières agricoles, notamment celles assurant des produits à large consommation", selon Mme. Naâma.

La responsable a indiqué que l'opération entre aussi dans le cadre de l'assainissement et de l'organisation du foncier agricole, de la levée des obstacles et de la réunion des conditions nécessaires aux investisseurs pour qu'ils puissent relever le rendement agricole.

Les contrats de concession agricole permettent aux concernés de bénéficier des différents avantages et facilités accordées par l'Etat dans le domaine, dont les crédits bancaires, l'acquisition de matériel agricole, le forage de puits d'irrigation et le raccordement à l'électricité, ainsi que de l'accompagnement et du suivi des services concernés.