L'inflation mensuelle aux Etats-Unis a de nouveau ralenti en juin, en ligne avec les attentes des marchés, pour revenir à 2,5% sur un an, après 2,6% en mai, selon l'indice PCE, privilégié par la Réserve fédérale (Fed) et publié vendredi par le département du Commerce.

Sur un mois, les prix ont progressé de 0,1%, après être restés stables le mois précédent. L'indice PCE évolue dans la même direction que l'indice CPI, publié plus tôt dans le mois et sur lequel sont indexées les pensions de retraite. Cet indice montrait un ralentissement à 3% sur un an et avait même reculé de 0,1% sur un mois.

L'évolution sur un mois est en ligne avec les attentes des analystes, qui tablaient justement sur une hausse de 0,1% des prix sur le mois.