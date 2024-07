L'opération de Recensement général de l'agriculture (RGA) dans la wilaya de Tissemsilt a été achevée à cent pour cent, a-t-on appris, jeudi, des responsables de la direction des Services Agricoles (DSA) de la wilaya.

La cheffe de service des statistiques et enquêtes économique à la DSA, Mme Menad Yamina a indiqué qu'il a été ainsi procédé au recensement de 1.155 exploitations agricoles dans la wilaya, depuis le lancement de l'opération en mai dernier.

Mme Menad a fait observer que les informations collectées sont en cours d'enregistrement, relevant que l'opération d'implémentation de la base des données a dépassé le taux de 50%.

Elle a rappelé que 55 agents de recensement et 11 contrôleurs et encadreurs ont été mobilisés pour superviser l'opération du RGA pour l'année 2024, organisée sous le slogan "information précise, développement durable", faisant observer que l'opération a eu un écho favorable auprès des agriculteurs, des éleveurs et des différents acteurs de ce secteur au niveau de la wilaya.

"L'opération s'est déroulée dans de bonnes conditions, malgré la canicule et le relief accidenté de la région", a-t-elle ajouté.