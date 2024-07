Environ 3,2 millions de quintaux de pomme de terre de saison ont été produits dans la wilaya de Mostaganem au titre de la saison agricole 2023-2024, a-t-on appris, jeudi, auprès de la direction de wilaya des Services Agricoles (DSA).

Le bilan définitif du service d'organisation de la production et de l'appui technique, dont une copie a été reçue par l'APS, fait ressortir que l'opération de cueillette de pomme de terre de saison, lancée dans la wilaya de Mostaganem de la période allant d'avril à fin juin dernier, a donné lieu à une production estimée à 3,142 millions de quintaux.

Les superficies emblavées et récoltées lors de cette campagne ont atteint 10.475 hectares (100 pc) avec un rendement de 300 quintaux à l'hectare, a-t-on ajouté.

D'autre part, une production de plus de 57.000 qx de pomme de terre de saison a été réalisée, lors de cette campagne, destinée à l'intensification des semences et sera orientée à couvrir les besoins des agriculteurs, lors de la période de la production de pomme de terre d'arrière saison.

Dans le cadre de ce programme orienté vers l'intensification des semences, le comité mixte a rejeté 93 hectares de superficies cultivées réservées à cette opération et les a orientés vers la consommation, puisque sa production totale s'élève à plus de 23.000 quintaux. Ces quantités, qui ont contribué à la stabilité des prix et à leur retour à un niveau raisonnable, s'ajoutent à la récolte de pommes de terre primeurs, dont la production a dépassé, cette année, les 50.000 quintaux, a-t-on expliqué.

La wilaya de Mostaganem qui a connu une production de plus de 4 millions de qx, l'année dernière approvisionne les marchés au niveau national et régional, durant toute l'année, notamment durant le deuxième trimestre (3,5 millions de qx) à la faveur de la campagne saisonnière et le 4ème et dernier trimestre (500.000 qx), grâce à la campagne d'arrière saison, selon le bilan annuel des services agricoles.