Des formations politiques et organisations algériennes ont réitéré, mercredi à la clôture de l'université d'été des cadres du Front Polisario et de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), abritée par l'université "Ahmed Bougara" de Boumerdes, leur soutien total et inconditionnel au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.

Les intervenants à la clôture de cette université d'été, organisée à la Faculté de droit et des sciences politiques, en présence du président de la RASD, M. Brahim Ghali, de cadres sahraouis et de représentants de différents partis politiques, organismes et organisations algériennes, se sont accordés sur la "nécessité de soutenir le peuple sahraoui pour qu'il accède à sa liberté et à son indépendance, revendiquées par de nombreuses instances internationales et de Droit".

Parmi eux, le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS), Saïd Ayachi, qui a assuré que cet événement a eu "le succès escompté" et "a atteint tous ses objectifs", grâce à la mobilisation de toutes les conditions nécessaires par les autorités algériennes.

Il a remercié, à ce titre, toutes les parties ayant contribué à ce succès par fraternité, amour et soutien indéfectible à la cause sahraouie.

M. Ayachi a également exprimé sa gratitude aux médias algériens "qui ont réalisé un grand travail professionnel en rapportant les activités de cette université d'été et en mettant la lumière sur la cause sahraouie et la lutte constante de son peuple pour son indépendance et sa liberté", louant "la constance de la solidarité du peuple et du gouvernement algérien avec le peuple sahraoui".

De nombreux chefs et représentants de partis politiques algériens, dont le président du Rassemblement national démocratique (RND), Mustapha Yahi, le président du Parti Jil Jadid, Sofiane Djilali, et le président du Parti voix du peuple, Lamine Osmani, se sont succédés, à l'occasion, pour réaffirmer leur soutien à la lutte du peuple sahraoui pour vaincre l'occupant marocain et accéder à sa liberté conformément aux recommandations stipulées par les résolutions internationales relatives à la cause sahraouie.

Des représentants des partis du Front de libération national (FLN), du Mouvement El Bina, du Front El Mostakbal et du Front de l'Algérie nouvelle (FAN), ont également réitéré leur soutien "au nom de la fraternité, de l'amour, de la religion, du bon voisinage et du droit international", affirmant que l'Algérie restera fidèle à son soutien, quel que soit le temps que cela prendra, jusqu'à la consécration de la totale liberté et indépendance de la RASD.

Les intervenants ont aussi appelé à la nécessité de valoriser les acquis réalisés par le peuple sahraoui grâce à sa lutte et ses sacrifices pour accéder à sa liberté, l'appelant à exploiter toutes les opportunités disponibles pour promouvoir sa cause à tous les niveaux, avant de noter que les Sahraouis sont "un peuple autochtone de la région, victime d'un occupant marocain vouant de la haine à tous les peuples de la région".

Organisée cette année sous le slogan "Lutte et sacrifice pour imposer l'indépendance et la liberté", cette 12e édition de l'université d'été des cadres du Front Polisario et de la RASD à été baptisée du nom du "Chahid Aba Ali Hamouda".

La clôture de cette manifestation, qui s'est poursuivie durant 10 jours, a été marquée par un hommage rendu par le président de la RASD, M. Brahim Ghali, à la famille du Chahid Aba Ali Hamouda et au président du CNASPS, outre des membres de familles d'un nombre de chouhada et de personnalités politiques et culturelles soutenant la cause sahraouie.

Des conférences et des débats sur divers thèmes liés à la cause sahraouie ont été aussi animés, à l'occasion, en plus d'activités culturelles et sportives et la signature d'accords.

Dans son allocution de clôture, le président de la RASD a mis l'accent sur la nécessité pour l'ONU d'accélérer la mise en œuvre de son engagement à parachever la décolonisation du Sahara occidental en faisant respecter l'application de sa Charte et de ses résolutions pertinentes sur la question et en accélérant le processus permettant à la MINURSO de mener à bien cette échéance.