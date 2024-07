Le secrétaire général du ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs, Redouane Maache, a mis l'accent, jeudi à Batna, sur "l'importance du discours religieux modéré pour la transmission du message des chouhada et servir le pays".

Président à l'auditorium de l'université Batna 1 en compagnie du wali, Mohamed Benmalek, l'ouverture du Séminaire national sur "le discours religieux et la consolidation du message des chouhada" en tant que représentant du ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs , Youcef Belmehdi, M. Maache a souligné « le rôle du discours religieux dans le service de la religion mais aussi dans la préservation et la transmission du discours des chouhada aux générations futures, de sorte à servir l'unité nationale et consolider les acquis nationaux réalisées".

Le discours religieux, a soutenu M. Maache, "ne se limite pas au seul discours des mosquées mais englobe les séminaires, les conférences et l'activité pédagogique des écoles coraniques et des zaouïas, du fait que ce discours se caractérise par sa modération et sa pondération".

Il a également considéré que « le discours religieux doit être un discours pondéré dirigé vers la sensibilisation et l'appel du peuple algérien à assumer ses obligations envers la patrie et à être fidèle aux chouhada qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et l'indépendance ». ".

De son côté, le wali de Batna a relevé l'importance de cette manifestation " marquée par une participation de qualité des acteurs du secteur et qui vise à mettre en lumière l'importance du discours religieux dans la consolidation du message des chouhada et de l "attachement aux valeurs de la modération et du juste milieu ainsi qu'au service de la patrie".

Le séminaire a regroupé des cadres centraux et locaux des affaires religieuses, des cheikhs de zaouïas, des imams, des enseignants du saint Coran et des mourchidate de plusieurs wilayas du pays, notamment de l'Est.