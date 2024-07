Le parti du Front de libération nationale (FLN), a dénoncé et condamné la décision du gouvernement français de reconnaître ledit plan d'autonomie sur le territoire du Sahara Occidental, estimant que c'était "une nouvelle provocation qui va à l'encontre de la légalité internationale et qui doit être dénoncée", a indiqué, vendredi, un communiqué de cette formation politique.

Le parti a exprimé "sa dénonciation et sa condamnation de la décision du gouvernement français concernant la reconnaissance dudit plan d'autonomie sur le territoire du Sahara Occidental sous l'autorité marocaine" présumée, ajoutant que cette décision était "une nouvelle provocation qui démontre que l'ancien colonisateur et l'occupant actuel des territoires sahraouis ont établi une dangereuse alliance qui doit être dénoncée, d'autant plus que la France est pleinement consciente que la cause du Sahara Occidental est une question de décolonisation", lit-on dans le communiqué.

"La décision exprimée par l'Etat français va à l'encontre de la légalité internationale, car le peuple du Sahara occidental n'appartient pas au Maroc pour qu'on lui accorde l'autonomie", a précisé la même source, rappelant que cette proposition "est restée lettre morte, étant donné que toutes les organisations régionales et continentales, en sus de l'ONU, ne reconnaissent aucune souveraineté marocaine sur le Sahara Occidental", et de ce fait, "la position française s'inscrit dans le cadre de l'obstruction de la France aux efforts de la communauté internationale dans la mise en œuvre de la légalité internationale".

Après avoir réitéré son soutien au Front Polisario dans "sa lutte héroïque et juste en vue d'imposer sa souveraineté sur l'ensemble des territoires sahraouis", le FLN a appelé, dans son communiqué, à "permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination et à l'indépendance".

Le parti a également rappelé que "tout retard dans la réalisation de cet objectif prolonge la durée de cette crise et de toutes ses répercussions sur la sécurité et la stabilité de la région", d'autant qu'il "hypothèque tout un peuple assoiffée d'une liberté confisquée, en dépit de toutes les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU y afférentes".

Le RND dénonce vigoureusement la décision du gouvernement français concernant la reconnaissance du plan d'autonomie sur le territoire du Sahara Occidental

Le parti du Rassemblement national démocratique (RND) a dénoncé "vigoureusement" la décision du gouvernement français de reconnaître le plan d'autonomie sur le territoire du Sahara Occidental, estimant que cette décision était "suspecte, complice et en contradiction avec les résolutions des Nations Unies considérant la cause du Sahara Occidental comme une question de décolonisation", a indiqué jeudi un communiqué du parti.

"Le RND a appris avec regret et étonnement la décision du gouvernement français de reconnaître la proposition d'autonomie sur le territoire du Sahara Occidental sous l'autorité du régime marocain", lit-on dans le communiqué.

"Nous condamnons vigoureusement et dénonçons cette décision suspecte et complice qui contredit les résolutions des Nations Unies, étant donné que la question sahraouie est inscrite à la quatrième commission de l'ONU comme une question de décolonisation", selon la même source.

Cette décision fait montre de "la nostalgie du Gouvernement français à son passé colonial ainsi que son alignement sur le néocolonialisme pratiqué par le Makhzen", selon la même source.

Après avoir réaffirmé son "alignement avec le peuple, le gouvernement et le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans leurs positions en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination", le parti a exprimé sa conviction que "la volonté des Sahraouis, aspirant à la liberté, mettra en échec toutes les manœuvres et les plans du régime colonial du Makhzen et de ses alliés".

Le RND a réitéré, en outre, son soutien au peuple sahraoui "en vue de recouvrer sa liberté et d'imposer sa souveraineté sur l'ensemble de ses territoires", conclut le communiqué.