L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a annoncé, jeudi, la liste préliminaire des candidats à la Présidentielle du 7 septembre prochain répondant aux conditions prévues par la loi, dans laquelle figurent MM. Abdelaali Hassani Cherif (Mouvement de la société pour la paix), Youcef Aouchiche (Front des forces socialistes) et Abdelmadjid Tebboune.

Lors d'une conférence de presse, le président de l'ANIE, M. Mohamed Charfi, a fait savoir que les dossiers de trois (3) des saisies (16) prétendants à la candidature avaient été acceptés, à savoir MM. Abdelaali Hassani Cherif (Mouvement de la société pour la paix), Youcef Aouchiche (Front des forces socialistes) et Abdelmadjid Tebboune, sachant que cet ordre a été établi suivant le rendez-vous de dépôt des dossiers de déclaration de candidature.

Conformément à la loi organique relative au régime électoral, le candidat doit présenter soit une liste comportant, au moins, six cents (600) signatures individuelles de membres élus d'Assemblées populaires communales, de wilayas ou parlementaires et réparties, au moins, à travers vingt-neuf (29) wilayas, soit une liste comportant cinquante mille (50.000) signatures individuelles, au moins, d'électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers, au moins, vingt-neuf (29) wilayas. Le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à mille deux cents (1.200).

Le candidat Aouchiche : ‘’un projet national et un message d'espoir en des lendemains meilleurs pour tous les Algériens’’

Le premier secrétaire national du Front des forces socialistes (FFS) et candidat à la Présidentielle du 7 septembre, Youcef Aouchiche a affirmé, jeudi, que sa candidature à cette échéance présidentielle était porteuse d'un projet national et d'un message d'espoir en des lendemains meilleurs pour tous les Algériens.

Dans une déclaration à la presse après l'annonce par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) de l'acceptation du dossier de sa candidature à la prochaine élection présidentielle, M. Aouchiche a exprimé "sa fierté et son sentiment de responsabilité de porter un message d'espoir en des lendemains meilleurs pour tous les Algériens".

M. Aouchiche a renouvelé son engagement à l'activité politique pour "un projet national qui vise à convaincre le plus grand nombre d'Algériens et d'Algériennes", ajoutant qu'il entendait, à l'occasion de l'élection présidentielle, "représenter le courant national démocratique, progressiste et moderniste" et faire de cette échéance "une opportunité pour raviver le débat public".

Le premier secrétaire national du FFS a, enfin, remercié tous les citoyens et les élus pour leur confiance placée en lui.

Le candidat Abdelaali Hassani Cherif : ‘’la prochaine Présidentielle, une opportunité de poursuivre le message de Novembre’’

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif, a affirmé jeudi à Alger, que la prochaine Présidentielle constituait une opportunité de poursuivre le message novembriste et de construire une économie forte à même de réaliser le bien-être du citoyen.

Dans une déclaration à la presse suite à l'annonce de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) portant acceptation de son dossier de candidature à la Présidentielle du 7 septembre, M. Hassani Cherif a précisé que cette échéance était une "opportunité de poursuivre la voie tracée par la Déclaration du 1er Novembre 1954, de construire une économie forte à même de réaliser le bien-être des Algériens et de préserver la sécurité sociale" pour notre pays.

Il a, par la même, indiqué qu'il s'attelait à la préparation de sa campagne électorale et du scrutin en "réunissant toutes les conditions de créativité, et sensibilisant les électeurs à l'importance de cette élection à travers des tournées" qui seront effectuées à l'intérieur comme à l'extérieur du pays afin de rencontrer la communauté algérienne à l'étranger.

M. Hassani Cherif a également remercié tous les citoyens et les citoyennes qui ont placé leur confiance en sa personne.

M. Charfi : ‘’l'ANIE prête à organiser la Présidentielle de septembre prochain’’

Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, a souligné, jeudi à Alger, que l'Autorité était "prête" à organiser la Présidentielle prévue le 7 septembre prochain.

Lors d'une conférence de presse consacrée à l'annonce des noms des trois (3) candidats à la Présidentielle remplissant les conditions légales, M. Charfi a précisé que l'Autorité était "prête à organiser les élections depuis le 8 juin, date de convocation du corps électoral", ajoutant que l'objectif actuel de l'ANIE était "d'améliorer les conditions d'organisation des élections et de moraliser l'action politique".

Il a relevé, par la même occasion, qu'à l'instar de la Présidentielle de 2019, une "charte d'éthique des pratiques électorales" a été proposée aux candidats, renfermant les principes directeurs encadrant le comportement moral attendu des acteurs du processus électoral.

Dans le même contexte, M. Charfi a réaffirmé l'importance de l'adhésion de tous les intervenants parmi les candidats, partis politiques, médias et organisations de la société civile, au processus électoral pour garantir "la transparence et la régularité" des élections dans le cadre de ce qu'il a appelé "la supervision participative".

Le président de l'ANIE avait annoncé la validation de trois (3) des seize (16) dossiers de prétendants à la candidature, à savoir MM. Abdelaali Hassani Cherif (MSP), Youcef Aouchiche (FFS) et Abdelmadjid Tebboune.

D'après les chiffres avancés par le président de l'ANIE, "le candidat Abdelaali Hassani Cherif a déposé 2.021 formulaires de signatures individuelles d'élus répartis à travers 50 wilayas et à l'étranger, dont 1.986 ont été acceptés et 35 rejetés".

Le candidat du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a "déposé 1.257 formulaires de signatures individuelles d'élus répartis à travers 31 wilayas, dont 1.250 ont été acceptés et 7 rejetés".

"Le candidat Abdelmadjid Tebboune a déposé 18.600 formulaires de signatures individuelles d'élus répartis à travers 58 wilayas et à l'étranger, dont 18.095 ont été acceptés, 323 ont été rejetés étant des doublants et 182 ont été annulés".

Faute du nombre requis de formulaires de signatures individuelles, les dossiers de MM. Belkacem Sahli, Tarek Zeghdoud, Ahmed Gouraya, Chaabi Salem, El Abadi Belabbas, Abdelhakim Hamadi, Raouf Aib, Bouamrioune Slimane, Kamel Hebbal, Amar Chekar, Hichem Baba Ahmed, et de Mmes Zoubida Assoul et Saïda Neghza, ont été rejetés.