Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a adressé un message de condoléances à la Moudjahida Djamila Boupacha, suite au décès de son époux, officier de l'Armée de libération nationale (ALN), le Moudjahid Omar Khali, dit Si Rabah.

Dans son message, M. Goudjil a rappelé le parcours du défunt qui était, a-t-il dit, "l'un de ces vaillants révolutionnaires ayant résisté aux injustes et aux tyrans et l'un de ses patriotes ayant défendu la patrie durant la Guerre de libération nationale dans la 5e région de la wilaya IV historique sans jamais fléchir malgré la tyrannie et l'oppression de l'occupation, se dévouant pour la libération de la patrie".

"En cette pénible épreuve, je compatis à votre douleur, ma sœur Moudjahida, et vous adresse, ainsi qu'à vos proches, en mon nom et au nom des membres du Conseil de la nation, mes sincères condoléances et mes profonds sentiments de compassion, priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et de vous prêter à tous patience et réconfort", a ajouté M. Goudjil.