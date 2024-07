Un incendie signalé dans la commune de Tizi-Rached, dans l'après-midi de jeudi, a été rapidement maitrisé grâce à l'intervention prompte de la Protection civile, a-t-on appris auprès de cette institution.

Le feu s'est déclaré au lieu-dit "Iherkane" au village Icharîouene et a commencé à avancer en direction des hauteurs entre Igounane et Agouni Jilvane. La Protection civile a mobilisé d'importants moyens en vue d'empêcher sa propagation et de vite le maitriser, a-t-on ajouté.

Ainsi, les moyens humains et matériels de l'unité principale de la Protection civile de Tizi-Ouzou et de l'unité secondaire de Larbaa n'Ath Irathen ainsi que ceux de la colonne mobile ont été mobilisés pour éteindre l'incendie, a-t-on fait savoir.

En outre, deux avions bombardiers d'eau de type AT-802 sont intervenus, ce qui a permis de vite maitriser le feu qui a été totalement éteint, ont assuré les services de la direction de wilaya de la Protection civile.