La gastro-entérite est une infection bénigne. Si vous êtes en bonne santé, elle devrait passer en 2 ou 3 jours. Pour vous aider à soulager nausées et diarrhées, vous trouverez en pharmacie certains médicaments bien utiles en période d'épidémie.

Même si certains d'entre nous bénéficient d'une protection inattendue face aux norovirus responsables de la gastro, il faut bien reconnaître qu'en ce moment le risque d'attraper le virus est au plus haut. Tous les voyants sont au rouge selon le réseau de surveillance Sentinelles. C'est plus que jamais le moment de se protéger de la propagation du virus en étant intraitable sur l'hygiène des mains.

Mais on ne vous garantit pas que cela sera suffisant pour rester vaillant-e) ! Alors, avant de succomber à la gastro, vérifiez que vous avez bien les bons médicaments dans l'armoire à pharmacie.

Gastro: les médicaments contre les vomissements

LE MÉDICAMENT SANS ORDONNANCE

Vogalib®

Il soulage nausées et vomissements.

Pour qui ? Pour les adultes mais, à demi-dose, il convient aussi aux enfants. Les femmes enceintes peuvent également suivre ce traitement.

Comment l’utiliser ? Faites fondre en bouche ou dans un peu d’eau 2 à 4 lyophilisats par jour, 15 à 20 minutes avant les repas ou au moment des symptômes.

A noter : limitez le traitement à 48 heures.

LES MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE DU MÉDECIN

Nausicalm®

Le diménhydrate,est un antihistaminique qui lutte contre l’envie de vomir. Depuis 2016, il n'est plus en vente libre en raison de son usage détournée par certains adolescents.

Pour qui ? Surtout pour les enfants mais il convient aussi à l’adulte.

Comment l’utiliser ? Pour les enfants de 2 à 6 ans, une demi à une c. à café toutes les 6 à 8 heures. Pour les 6-15 ans, doublez les doses et comptez environ 30 minutes pour que le produit fasse complètement effet. Chez l’adulte, une à deux c. à soupe toutes les 6 à 8 heures.

Primpéran®

Pour qui ? Ce médicament est contre-indiqué chez les moins de 18 ans.

Comment l’utiliser ?

En respectant un intervalle d'au moins 6 heures entre les prises : 1 à 2 cuillères à café 3 fois par jour, avant les repas.

Contre-indications : déconseillé chez les épileptiques. Diminuer les doses en cas d'insuffisance rénale ou hépatique.

Motilium®

Pour qui ? Ce médicament a été interdit par l'Agence du médicament aux enfants de moins de 12 ans.

Comment l’utiliser ?

Avant les repas : 10 à 20 ml (soit 2 à 4 seringues) 3 ou 4 fois par jour.

Gastro : les médicaments contre la diarrhée

LES MÉDICAMENTS SANS ORDONNANCE

Smecta®

Il contient de la diosmectite, une argile qui, en cas de diarrhée aiguë, protège la muqueuse et adsorbe les toxines. Mais en raison de la présence infime de plomb dans l'argile, le Smecta est désormais interdit aux enfants de moins de 2 ans.

Comment l’utiliser ? 1 sachet après chaque selle liquide, mais sans dépasser 3 sachets par jour.

Imossel®

Il contient du lopéramide, qui ralentit le transit intestinal jusqu’à stopper la diarrhée.

Pour qui ? Uniquement pour les adultes.

Comment l’utiliser ? Avalez 2 gélules d’emblée, puis une après chaque selle liquide, sans dépasser 6 à 8 gélules par jour. Arrêtez le traitement dès que tout est rentré dans l’ordre.

A noter : Ce produit n’agit pas sur la cause de la gastro-entérite. Il peut en outre retarder l’élimination des germes par "effet bouchon". Ne l’utilisez pas plus de 2 jours.

Tiorfast®

La version "sans ordonnance" du Tiorfan est uniquement réservée à l'adulte.

Comment l'utiliser ?Une gélule d'emblée, quel que soit le moment, puis une gélule trois fois par jour, de préférence avant les repas si vous vous alimentez.

LES MÉDICAMENTS AVEC ORDONNANCE

Tiorfan® Adulte 100 mg, Enfant 30 mg

Cet anti-diarrhéique à base de racécadotril réduit les sécrétions intestinales.

Pour qui ? Adultes, enfants. Il ne convient pas à la femme enceinte ou allaitante.

Comment l’utiliser ? Chez l'adulte, prenez une gélule, 3 fois par jour. Chez l'enfant de 30 mois à 9 ans (de 13 à 27kg) : 1 sachet par prise. Chez l'enfant de plus de 9 ans (plus de 27 kg) : 2 sachets par prise.

ET CONTRE LA DÉSHYDRATATION

Ressource® Eau Gélifiée

L’eau gélifiée permet de réhydrater. Elle contient du glucose, du sodium, du potassium, mais pas de lactose.

Pour qui ? Pour les personnes âgées ou très affaiblies.

Comment l’utiliser ? Prête à l’emploi, cette gelée se consomme fraîche, à la petite cuillère.

A noter : le produit est stérilisé. Plusieurs arômes sont disponibles : pamplemousse, citron, fruits rouges, menthe, pomme-poire…

Gastro : les probiotiques pour reconstituer la flore intestinale

Les probiotiques sont des micro-organismes utiles qui colonisent la flore intestinale. Ils permettent notamment de contrer la prolifération des micro-organismes nuisibles qui peuvent, par exemple, provoquer des diarrhées infectieuses. Ils seraient utile à la fois en traitement préventif et curatif. On en trouve dans tous les produits laitiers fermentés mais on peut les prendre en compléments alimentaires : les concentrations sont alors beaucoup plus importantes.

Si les symptômes s’aggravent…

Certains signes doivent vous alerter en cas de gastro-entérite: vomissements systématiques pendant plus d'une journée, sang ou pus dans les selles, fortes douleurs abdominales pendant plus de deux heures, plus de 38,5ºC de fièvre, signes de déshydratation (sécheresse de la bouche et de la peau, envies d’uriner moins fréquentes et urine plus foncée que d’habitude, irritabilité, crampes, perte de poids et d’appétit, faiblesse, évanouissements). Dans ce cas, vous devez consulter un médecin.