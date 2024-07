La gastro revient chaque hiver, provoquant de véritables épidémies dans les crèches et écoles maternelles. Chez les petits, elle entraîne vite une déshydratation qui peut être grave si on ne fait rien. Les conseils du pédiatre. Des vomissements soudains suivis de diarrhées ou de selles molles... la cause de la gastro-entérite est souvent un rotavirus, un virus particulièrement contagieux. Quand s'ajoutent un manque d'appétit, des maux de ventre, de la fatigue et parfois la température qui peut monter jusqu'à 40°, il faut réagir. "Mieux vaut consulter ou téléphoner au médecin car les plus petits peuvent se déshydrater", conseille Arnault Pfersdorff, pédiatre et créateur de la plateforme pediatre-online.

LE BON RÉFLEXE : LES SACHETS DE RÉHYDRATATION

On commence par remplacer leur alimentation habituelle par des solutés de réhydratation orale (SRO) diluées dans de l'eau. Seules les mamans qui allaitent continueront de proposer le sein à leur bébé, en plus des solutés.

Ces solutés ne suppriment pas les diarrhées, mais ils permettent de compenser la perte en eau et surtout en sels minéraux dus aux diarrhées et vomissements. En vente libre en pharmacie, ils sont remboursés sur prescription médicale.

Prévoir deux biberons de 200 ml dans la journée pour un nourrisson, trois après deux ans. Pour atténuer leur goût peu apprécié des enfants, le Dr Pfersdorff conseille de les réserver au frais une fois mélangée ou de les donner par petites quantités avec une seringue, une pipette ou une petite cuillère, tout au long de la journée.

SI L'ENFANT A DE LA FIÈVRE

S'il a de la température, on le déshabille et on le laisse en body ou en canapés. Au-delà de 38° (moins d'un an) ou de 38,5°, on peut lui donner du paracétamol (15 mg par kilo de poids toutes les 6 heures). Veillez également à changer souvent sa couche pour éviter que la maladie "n'attaque" sa peau. On lui lave les fesses à l'eau et au savon, puis on les sèche en tamponnant avec une serviette, avant d'appliquer un produit protecteur tel que du liniment oléo-calcaire.

QUAND REPRENDRE LE LAIT ?

L'état de l'enfant doit s'améliorer en quelques heures. S'il continue de vomir tout ce qu'il prend, s'il est somnolent, à l'air tout mou, les yeux cernés de gris, il faut le conduire rapidement chez le médecin ou aux urgences. Mais dès qu'il n'a plus vomi depuis 3 ou 4 h, on peut selon son âge, commencer par lui donner 5 mesures de lait infantile au lieu de 7 pour un biberon de 210 ml, du lait de croissance coupé à moitié d 'eau et pour les plus âgés, des carottes cuites, du riz, des compotes de pommes, de la banane écrasée.

Mais gardez-le à la maison pour éviter qu'il ne contamine les autres laissez-le se reposer quelques jours.

Faut-il le faire vacciner ?

Les sociétés de pédiatrie recommandent de pratiquer cette vaccination à partir de 2 mois. "Le rotavirus provoque la forme la plus grave et la plus fréquente de gastro-entérite", rappelle le Dr Robert Cohen, pédiatre. "D'autant qu'un enfant peut être infecté plusieurs fois, par différentes souches. Cette vaccination figure d'ailleurs dans le calendrier vaccinal de la majorité des pays européens".