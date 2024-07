Bien connaître les symptômes de la gastro et la façon de la traiter est important, surtout dans la mesure où certaines manifestations peuvent être confondues avec le Covid-19.

Contrairement à l'hiver 2020-21, marqué par l'épidémie de Covid, et où les maladies saisonnières habituelles étaient aux abonnées absentes, cette année, les gastro-entérites, rhumes et angines font leur retour. Pour l'heure, les cas de gastro restent toutefois isolés. Entre le 13 et 19 septembre, 82 cas de diarrhées aiguës pour 100 000 habitants ont été déclarés, détaille le dernier bulletin hebdomadaire du Réseau Sentinelles. "Ce taux est à un niveau d'activité inférieur à ceux observés habituellement en cette periode".

QU'EST-CE QUE LA GASTRO-ENTÉRITE ?

La gastro-entérite aiguë est une infection gastro-intestinale. C'est une inflammation du tube digestif le plus souvent due à un virus(gastro virale). Les épidémies de gastro hivernales sont majoritairement virales.

Mais elle peut aussi être bactérienne, souvent à l'occasion d'un séjour où le niveau d'hygiène est insuffisant (tourista), dans ce cas, elle peut être causée par une bactérie : E coli, Salmonelle, Shigella par exemple. Enfin, une gastro peut être liée à un parasite, souvent lors de voyages également.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES DE LA GASTRO ?

La gastro-entérite se manifeste par une diarrhée aiguë d'apparition soudaine. Comment savoir s'il s'agit d'une gastro ? Voici deux signes :

Vous constatez une augmentation de la fréquence des selles avec plus de trois selles en 24 heures,

et une modification de leur consistance, les selles devenant molles ou liquides.

La diarrhée s'accompagne généralement de nausées et/ou de vomissements, de douleurs abdominales (maux de ventre) et d'une fièvre modérée (38°C), avec parfois la présence de sang rouge dans les selles (rectorragies).

COVID OU GASTRO ?

L'infection Covid-19 entraîne une grande variété de symptômes. Vous pouvez -même si ce n'est pas la majorité des cas - présenter des symptômes intestinaux et digestifs comme : des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, une perte d'appétit, de la diarrhée.

Rappelons que les symptômes les plus fréquents du Covid-19 sont : la fièvre ou la sensation de fièvre (frissons, chaud-froid), la toux, les maux de tête (céphalées), les courbatures (myalgies), une fatigue inhabituelle (asthénie), une perte de l'odorat (anosmie) sans obstruction nasale (nez bouché), une disparition totale du goût.

Les symptômes digestifs seraient plus fréquents chez les enfants, mais les adultes peuvent également en souffrir. Toutefois, ils sont rarement isolés et souvent précédés ou suivis d'autres symptômes plus typiques de l'infection (état fébrile, toux, fatigue, courbatures).

Selon le Dr Battistoni, médecin généraliste interrogé par Top Santé, il faut faire preuve de bon sens. "Si vous avez trois selles anormales et aucun autre symptômes, inutile de vous inquiéter, en revanche si elles sont associées à un tableau grippal (fièvre, courbatures, toux...), alors il faut s'isoler et se faire tester."

COMMENT S'ATTRAPE LA GASTRO ?

L'Assurance maladie explique sur son site ameli.fr, que la transmission des virus, bactéries ou parasites responsables de la gastro-entérite se fait par :

un contact direct entre une personne et une autre déjà malade ;

des aliments contaminés par une personne malade (pâtisseries, viande hachée, plats cuisinés, coquillages, produits laitiers non pasteurisés...) ou de l'eau souillée : on parle de toxi-infection alimentaire ;

un contact avec des objets sur lesquels se sont déposées de fines particules de selles de personnes malades.

COMBIEN DE TEMPS DURE LA GASTRO ?

La gastro se manifeste en général chez l'adulte par une infection à divers virus, bactéries ou parasites. Sous la forme virale, elle dure moins de 3 jours. Sous la forme parasitaire, les selles liquides peuvent continuer et nécessitent alors un traitement adapté. On parle de diarrhée aiguë pour la gastro car elle dure moins de deux semaines.

QUEL EST LE TEMPS D'INCUBATION DE LA GASTRO ?

La gastro présente une période d'incubation variable selon les malades. On estime qu'elle met entre 24 heures et 72 heures à se déclarer chez l'adulte.

COMBIEN DE TEMPS EST-ON CONTAGIEUX EN CAS DE GASTRO ?

Le temps de contagiosité de la gastro varie selon les patients. Ce que l'on sait, c'est qu'elle est extrêmement contagieuse. Elle se transmet via les fluides : salive, vomissements, selles. L'Assurance maladie recommande un arrêt de travail de trois jours, mais cela doit être adapté à l'importance des symptômes et à leur longévité.

EST-CE QU'ON A DE LA FIÈVRE EN CAS DE GASTRO ?

Il est possible d'avoir de la fièvre (38°C) avec une gastro-entérite. Mais ce n'est pas le principal symptôme, elle s'exprime le plus souvent par une diarrhée aiguë, des nausées et ou vomissements, des douleurs abdominales, et parfois du sang dans les selles.

COMMENT SOIGNER VITE UNE GASTRO ?

Pour vous aider à soulager nausées et diarrhées, vous trouverez en pharmacie certains médicaments bien utiles en période d'épidémie.

En cas de gastro, reposez-vous au chaud et prenez immédiatement un antinauséeux (Vogalib ou Nausicalm) ainsi qu'un antisécrétoire intestinal (Diarfix ou Tiorfast) : 1 gélule après chaque diarrhée jusqu'à ce que les selles redeviennent solides.

Vous pouvez également prendre trois fois par jour un sachet de pansement intestinal à base d'argile, qui va capter l'eau dans l'intestin (Smecta). Mais attention : ce médicament peut diminuer l'absorption des autres médicaments. Un délai d'au moins 2 heures doit être respecté entre sa prise celle des autres traitements. Par ailleurs, il est déconseillé chez les enfants de moins de 2 ans.

QUELS REMÈDES NATURELS CONTRE LA GASTRO ?

A noter que tous ces médicaments ne sont pas soumis à prescription médicale. Vous pouvez donc les obtenir chez votre pharmacien sans ordonnance.

• Si vous êtes plutôt homéo : prenez une dose de Parathyphoïdinum B le premier jour en 9 CH et une dose d'Eberthinum (3 souches de salmonelles diluées) en 9 CH le second jour.

Carbo végétalis en 5 CH toutes les heures est recommandé en cas de ballonnements et de gaz.

• Si vous êtes plutôt phyto : des gélules de charbon végétal (Carbophos) permettront de calmer les ballonnements et flatulences. A avaler avec une tasse de thé noir que vous aurez laissé infuser pendant au moins 10 mn pour en faire sortir les tanins, efficaces pour soulager les diarrhées.

QUE MANGER EN CAS DE GASTRO ?

Buvez par petites quantités (pour ne pas vomir) au moins 2 litres de boissons légèrement sucrées ou salées (bouillon de légumes, tisane de boldo ou de menthe, thé noir) voire plus en cas de diarrhée très aqueuse, afin de remplacer l'eau et les sels perdus pendant les diarrhées. Evitez les boissons gazeuses (à cause des risques de ballonnements douloureux).

Si vous n'avez pas d'appétit, ne vous forcez pas (pensez surtout à boire). En revanche dès que votre appétit revient, recommencez à mangerpour aider votre paroi intestinale à se remettre, mais par petites quantités pour éviter les nausées.

Choisissez des aliments qui ralentissent le transit comme du riz à l'eau bien cuit (avec son amidon) ou des carottes cuites ainsi que des fruits cuits ou en compote. Seul fruit frais autorisé : la banane, qui permet de compenser les pertes de potassium.

Evitez à tout prix les aliments gras. Si vous mangez de la viande, choisissez de la viande maigre (blanche) ou un peu de jambon. Et n'oubliez pas les yaourts, qui contiennent des ferments lactiques et chouchoutent votre intestin.

Renoncez aux légumes verts et aux fruits frais. Seules les bananes (sources de potassium) sont conseillées. Préférez les fruits cuits ou en compote.

FAUT-IL BOIRE DU COCA EN CAS DE GASTRO ?

Le coca est souvent proposé pour calmer une gastro. Il n'est en aucun cas un médicament miracle contre celle-ci ! Par ailleurs, le risque de la gastro est la déshydratation, et le coca ne permet pas de se réhydrater correctement, il est donc crucial de boire de l'eau.

Si le sucre et l'acide phosphorique qu'il contient ont été suggérés comme utiles pour leur action anti-vomitive par diverses études depuis les années 1960, il est crucial de lui retirer ses bulles, qui pourraient au contraire relancer les vomissements. L'Assurance maladie conseille de l'éviter en cas de problèmes de digestion, pour sa teneur en caféine, notamment.

QUAND CONSULTER ?

Certains signes doivent vous alerter en cas de gastro-entérite et vous amener à consulter un médecin :

vomissements systématiques pendant plus d'une journée

sang ou pus dans les selles

fortes douleurs abdominales pendant plus de deux heures

plus de 38,5º C de fièvre

signes de déshydratation (sécheresse de la bouche et de la peau, envies d'uriner moins fréquentes et urine plus foncée que d'habitude)

EN PRÉVENTION, COMMENT ÉVITER LA GASTRO ?

Pour prévenir la contamination de personne à personne :

- Lavez-vous les mains souvent à l'eau et au savon, et particulièrement après être allé aux toilettes et avant de faire la cuisine ou de passer à table.

- Si vos vêtements ou des objets (toilettes, lavabo...) ont été souillés par la diarrhée ou les vomissements, lavez-les sans attendre avec un javellisant au chlore.

- Evitez de partager vos couverts ou de la nourriture avec une personne qui a une gastro-entérite.

- Ne partagez pas non plus vos serviettes de toilette ou votre brosse à dent.

- Et bien sûr, évitez autant que possible les contacts avec quelqu'un qui a une gastro-entérite.

- Si vous avez une gastro-entérite, portez un masque lorsque vous prenez votre bébé dans vos bras.