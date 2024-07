Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, mercredi, une réunion du Gouvernement consacrée au suivi de la mise en œuvre des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à la transformation numérique, ainsi qu'à l'examen d'exposés relatifs aux secteurs de l'Energie, de l'Hydraulique, de la Justice et du Sport, indique un communiqué des Services du Premier ministre, dont voici le texte intégral :

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé ce jour, 24 Juillet 2024, une réunion du Gouvernement consacrée au suivi de la mise en œuvre des orientations de Monsieur le Président de la République relatives à la transformation numérique pour laquelle le Gouvernement à entendu une communication relative à l'état d'avancement de l'opération de numérisation des services et systèmes utilisés par l'administration fiscale, domaniale et de douane, qui vise à simplifier les procédures et à améliorer la qualité des services fournis par ces services, en mettant l'accent particulièrement sur le développement de l'interopérabilité avec le reste des institutions et des administrations publiques.

Le Gouvernement a également entendu une communication sur la stratégie nationale pour le développement des installations de stockage et de distribution des carburants qui a identifié les principaux axes de travail dans le cadre d'une démarche proactive visant à assurer une gestion responsable et sécurisée de ces ressources selon un programme de développement s'étendant sur la période 2024-2028.

Par ailleurs, le Gouvernement a passé en revu la situation de l'approvisionnement en eau potable à travers le territoire national, ainsi que l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme complémentaire de dessalement de l'eau de mer décidé par Monsieur le Président de la République, et qui vise à augmenter le pourcentage de la contribution des eaux dessalées à la satisfaction des besoins nationaux.

En outre, le Gouvernement a examiné un projet de décret exécutif fixant les modalités et les moyens d'organiser les établissements pénitentiaires et de faciliter la rééducation et l'insertion

sociale des détenus et, ce en application de la loi n 05-04 du 6 février 2005, portant code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.

Enfin, le Gouvernement a entendu une communication relative aux préparatifs de la participation de l'élite sportive nationale aux prochains Jeux Olympiques".