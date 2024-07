Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a signé, au nom du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, mercredi au siège de l'ambassade du Vietnam à Alger, le registre de condoléances suite au décès du Secrétaire général (SG) du Comité central du Parti communiste vietnamien (PCV), Nguyen Phu Trong, indique un communiqué de la chambre haute du Parlement.

"Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Salah Goudjil, président du Conseil de la nation, a signé, mercredi 24 juillet 2024, le registre de condoléances au siège de l'ambassade du Vietnam à Alger, suite au décès du Secrétaire général du Comité central du Parti communiste de la République socialiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong", précise le communiqué.

"C'est avec une grande tristesse et une profonde affliction que j'ai appris le décès du Secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien, Nguyen Phu Trong, des suites d'une longue maladie", a écrit M. Goudjil sur le registre de condoléances. "Suite à cette tragédie qui a frappé le peuple vietnamien ami, je tiens à adresser, au nom du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et au nom du Gouvernement et du peuple algériens, mes sincères condoléances et mes profonds sentiments de compassion au peuple, au parti et au Gouvernement de la République socialiste du Vietnam", a ajouté M. Goudjil.

"Avec la disparition de Nguyen Phu Trong, la République socialiste du Vietnam perd un combattant clairvoyant et un leader exceptionnel qui a marqué l'histoire du Vietnam en contribuant activement à son développement sur les plans politique, diplomatique, économique et culturel, laissant une empreinte indélébile dans le processus d'édification d'un Etat moderne et prospère", a encore écrit le président du Conseil de la nation.

"En vous réitérant mes sincères condoléances, je tiens à vous assurer de la solidarité de l'Algérie avec votre pays ami, convaincu que le peuple vietnamien saura surmonter cette douloureuse épreuve", a-t-il conclu son message.