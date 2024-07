L'ambassadeur de la République socialiste du Vietnam en Algérie, M. Tran Quoc Khanh, a affirmé mardi au cours de sa visite à Bordj Bou Arreridj, sur invitation de la Chambre du commerce et de l'industrie, CCI-Biban, que l'Algérie et le Vietnam avaient devant eux un avenir prometteur dans le domaine de l'investissement.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite, l'ambassadeur vietnamien a évoqué les relations fortes et distinguées entre l'Algérie et le Vietnam, affirmant que les deux pays "ont devant eux un avenir prometteur dans le domaine de l'investissement et la coopération".

Il a ajouté dans le même contexte que la présence du conseiller économique de l'ambassade du Vietnam en Algérie et nombre d'hommes d'affaires de son pays "est la preuve de la forte volonté d'exploitation des opportunités de coopération et d'investissement".

Il a été également insisté au cours de la rencontre sur le renforcement des échanges entre les hommes d'affaires des deux pays et l'exploitation des opportunités de partenariat par l'intensification de la participation des délégations des deux pays aux expositions commerciales tenues en Algérie et au Vietnam et des échanges d'informations sur les opportunités offertes dans les deux pays.

La délégation vietnamienne a suivi à l'occasion un exposé sur les potentialités économiques de la wilaya de Bordj Bou Arreridj et les opportunités d'investissement, tandis qu'un des investisseurs vietnamiens a donné un exposé sur les tendances du marché vietnamien avant de laisser place à des débats entre opérateurs des deux pays.

L'ambassadeur vietnamien et la délégation qui l'accompagne ont été reçus par le wali de Bordj Bou Arreridj, Kamel Nouicer, qui a évoqué à l'occasion les opportunités d'investissement dans la wilaya.