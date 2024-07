Au cours de la conférence de presse animée avant-hier par le technicien des Verts et jaune Abdelhak Benchikhaau stade Hocine Ait Ahmed avant la séance d'entraînement, l'entraîneur de la formation de Djurdjura n'a pas caché sa satisfaction par rapport au recrutement réalisé jusqu'à maintenant par les responsables de la JSK en ce début de l’intersaison.

"On n'a pas trace une feuille de route", a répondu Benchikha lorsqu'il a été interrogé sur l'opération recrutement. Toujours sur le recrutement, le coach de la JSK a indiqué que l'équipe n'a recruté que des joueurs dont elle aura besoin. Il a ajouté que le recrutement a été minutieusement étudié et que le plus important est le groupe. "Notre recrutement est judicieux", a-t-il expliqué.

"Il y aura encore des renforts africains"

Sans dévoiler le moindre nom des joueurs qu'il convoite, Benchikha a affirmé que le recrutement n'est pas encore bouclé. "Oui, il y aura encore des renforts africains. Il y en a même qui sont dans l'avion", a-t-il dit. Il faisait vraisemblablement allusion au milieu sénégalais Babacar Sarr qui ralliera la ville de Tizi Ouzou dans les heurs qui vienne et de l'attaquant congolais-zambien Walter Bwalya qui a déjà signé un contrat de 3 saisons au profit de la JSK .

"Tout joueur qui veut partir, il na qua a partir "

Sur les joueurs à libérer, Benchikha a avoué que la liste des libérés sera tributaire des arrivées. Il annonce néanmoins qu'il ne veut garder que les joueurs qui sont prêts à se donner corps et âme pour ce club. "Pour les libérés, cela dépendra des arrivées, mais je ne retiens personne. Celui qui veut partir, il na qua partir la JSK et grande . Je ne veux garder que des joueurs qui veulent jouer pour ce club", a-t-il souligné.

"Tellement la JSK est grande, on nous demande que des grands"

Par rapport aux exigences des supporters, Benchikha avoue qu'il les comprend parfaitement. "Les supporters veulent être fiers de leur équipe comme ceux du CRB, de l'USMA et du MCA pour ne citer que ces clubs. Je connais des supporters à Alger qui ne pouvaient pas tenir tête aux supporters des autres clubs à cause de la situation de leur équipe. La JSK est tellement grande qu'on nous demande que des grands. La JSK est prisonnière de son passé mais incha Allah cette saison sera la bonne."

"Je ferai tout pour satisfaire les supporters de la JSK "

Après avoir remercié les supporters pour leur soutien, Benchikha a affirmé qu'il fera tout pour leur rendre le sourire. "Je remercie les fans pour leur soutien et leur encouragement et je ferai tout pour les supporters et toute une régions ", a-t-il dit.

"Je suis épaté du nouveau Stade Hocine- Aït-Ahmed"

L'entraineur en chefs de la formation de Djurdjura Abdelhak Benchikha est tombé sous le charme du stade Hocine-Aït-Ahmed depuis son inauguration par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. "Je suis tomber sous le charme de ce joyau. Il faut qu'on soit à la hauteur de ce stade".

"La troisième phase aura lieu du 28 juillet au 15 août a ALGER "

Par rapport aux conditions de travail à Tizi Ouzou, le premier responable technique des Canari Abdelhak Benchikha a confié que tout pour le moment tout baigne. "L'essentiel est de ne pas avoir de des joueurs blessés durant cette periode du stage . En cette période, les joueurs doivent adhère au programme, dormir bien et travail et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je suis agréablement surpris par leur discipline."

"On va jouer pour gagner et satisfaire notre public "

Bien que le hasard ait voulu que la JSK affronte le premier match du championnat de ligue une cette annee le tenant du titre le Mouludia d’Alger le 14 septembre au stade Hocine Ait Ahmed, Benchikha avoue que cela ne change rien. "Le MCA ou une autre équipe, on fera tout pour gagner notre premier match devant notre public. Certes le Clasico est un match difficile mais on jouera pour le gagner. Que ce soit le MCA ou un autre adversaire, on jouera de la même manière. Si on présente un bon contenu et qu'on réalise un grand match, on gagnera. En football, il faut jouer pour gagner point ", a-t-il conclu.

F YANIS