L'Arena Champ-de-Mars "n'est pas prête" à accueillir les compétitions olympiques de judo du 27 juillet au 3 août, a estimé mardi le président de la fédération internationale (FIJ), Marius Vizer.

"Je viens à Paris avec beaucoup d'enthousiasme, nous sommes prêts du point de vue sportif, mais malheureusement le site n'est pas prêt et nous en souffrons", a déclaré aux médias, Marius Vizer.

"Toute l'équipe de la FIJ est sur place et travaille avec l'équipe locale pour terminer le site, or il aurait dû être prêt bien plus tôt", a-t-il ajouté. Les compétitions de judo doivent commencer samedi matin à 09h00 (heures algériennes), avec les catégories des -48 kg chez les femmes et des -60 kg chez les hommes, et se terminer samedi 3 août avec la compétition par équipes mixtes. Du 5 au 9 août, l'Arena située face à la Tour Eiffel doit ensuite accueillir la lutte.

Marius Vizer a regretté que le judo ne soit pas organisé à Bercy, où le Grand Chelem de judo fait le plein chaque année: "C'est le temple du judo. Nous connaissons les moindres recoins de Bercy, je ne comprends pas pourquoi le judo n'a pas pu y rester".

L'Arena Bercy accueille la gymnastique, le trampoline et les phases finales du basket.

"La France est un pays de judo, une des nations les mieux organisées en judo, avec plus d'un million de membres et de pratiquants, de supporters, et l'un des moments forts des Jeux sera la compétition de judo, alors j'espère que tout sera résolu à temps", a-t-il conclu. Selon les organisateurs, 378 judokas (192 messieurs et 186 dames), représentant 122 pays des cinq continents ont confirmé leur participation à cet évènement.

Avec 14 judokas engagés (7 messieurs et 7 dames), la France et le Japon seront les mieux représentés, devant l'Italie (13) et l'Ouzbékistan (12), au moment où certains pays comme Maurice, le Liban, le Kenya et Malte n'ont engagé qu'un seul athlète La sélection algérienne de judo, composée d'Amina Belkadi (-63 kg), Mohamed El Mehdi Lili (+100 kg) et Dris Messaoud (-73 kg), nourrit de grandes ambitions pour sa participation aux Jeux olympiques de Paris, où elle espère y faire bonne figure. "Nos judokas se sont préparés dans d'excellentes conditions depuis trois ans. Dris Messaoud et Belkadi Amina ont décroché leur qualification haut la main, en se hissant parmi les 18 meilleurs de leurs catégories au ranking olympique. Cette performance leur a donné plus de détermination pour vivre pleinement leur rêve et espérer monter sur le podium à Paris", a déclaré à l'APS le président de la fédération algérienne, Yacine Sillini.