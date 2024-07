La fratrie Mammeri, Koceila et Tanina, première doublette mixte de l’histoire à représenter l’Algérie dans la discipline Badminton aux Jeux olympiques, à l'occasion de la 33e édition de Paris 2024 (26 juillet - 11 août), s'est fixée comme premier objectif de "gagner au moins une rencontre en phase de poules", malgré la "difficulté de la tâche" face aux meilleurs mondiaux, selon le directeur des équipes nationales (DEN), Ala-Eddine Debabache.

Ensemble, Koceila et Tanina Mammeri ont remporté trois titres de champion d'Afrique, respectivement à Kampala en 2022, à Johannesburg en 2023 et au Caire en 2024.

Ce riche palmarès a permis à la fratrie Mammeri de décrocher la deuxième qualification du badminton algérien aux Jeux olympiques, après celle Nabil Lasmari dans le tableau individuel messieurs lors des Jeux de Pékin en 2008.

Qualifiée avec brio sous la houlette du sélectionneur national, Ahcen Halim Djitli, la doublette algérienne saisira, également, cette occasion pour engranger le plus d’expérience en se frottant au gratin mondial de la discipline, dominé par les nations asiatiques et européennes. Dans une déclaration à l'APS, le technicien a assuré que Koceila et Tanina (N. 47 mondiale) ont effectué une "bonne préparation et sont fin prêts pour le rendez-olympique", où ils ont été versés dans poule 2, face aux doublettes sud-coréenne (N.3 mondiale), thaïlandaise (N.8 mondiale) et néerlandaise (N.15 mondiale). Les deux premiers de la poule se qualifieront au tour principal.

"Le tirage au sort a placé notre doublette dans une poule très difficile face à des adversaires de haut niveau, mais son objectif, après une qualification historique et une première place au niveau africain, est de remporter une rencontre au minimum. La qualification de Koceila et Tanina aux JO 2024 constitue, en elle même, un exploit, notamment après un long processus de qualification et la participation à 32 tournois pour récolter le maximum de points", a estimé le DEN.

Certes une qualification au deuxième tour s'annonce difficile, mais "la doublette algérienne est capable de créer la surprise", a ajouté le responsable technique de la fédération algérienne de badminton (FAB).

Au sujet de la préparation du duo mixte algérien, Debabache a indiqué que ce duo a peaufiné sa préparation à l'Académie "Play Sport" de Paris depuis sa participation aux Mondiaux 2024 en Chine en avril dernier, et a rejoint le village olympique le 20 juillet pour entamer la dernière ligne droite avant le début de la compétition. Koceila et Tanina ont également participé à plusieurs tournois dont les Open d'Indonésie (juin) et de la Réunion (juillet). Après de nombreux succès en double messieurs avec Youcef Sabri, et en double mixte avec Linda Mazri, couronnés de plus de 10 breloques d’or lors des différents championnats d’Afrique, Koceila Mammeri (25 ans) s’est joint à sa sœur, Tanina Violette Mammeri (21 ans), pour dominer la discipline en Afrique.

Les épreuves olympiques de badminton auront lieu à l’Aréna Porte de la Chapelle, 18? arrondissement de Paris, du 27 juillet au 5 août 2024.