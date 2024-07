La Tunisie s'est félicitée de l'avis consultatif "historique" rendu par la Cour internationale de justice (CIJ) sur l'illégalité de l'occupation des territoires palestiniens par l'entité sioniste.

"La Tunisie considère que cet avis émis par la haute instance judiciaire internationale montre l'atrocité des violations de l'entité sioniste du droit international et du droit du peuple palestinien à l'autodétermination", a écrit mardi soir le ministère tunisien des Affaires étrangères dans un communiqué.

La même source a souligné que "cet avis met la communauté internationale à l'épreuve de son engagement à consolider le principe de la primauté du droit international et à appliquer ses règles à tous sans exception".

Dans ce contexte, la Tunisie invite tous les Etats membres de l'ONU à assumer leur responsabilité juridique et morale pour appliquer la décision de la Cour à travers la non-reconnaissance de la légitimité de l'occupation, conformément aux conclusions de l'avis consultatif de la Cour", note, en outre, le communiqué.

La Tunisie appelle également l'ONU et ses structures, en particulier le Conseil de sécurité, à jouer un rôle dans le maintien de la paix et de la stabilité internationales en sommant l'entité sioniste à mettre fin à l'occupation dans tous les territoires palestiniens et à cesser les crimes génocidaires à Ghaza.

La Tunisie réaffirme également son soutien inébranlable et inconditionnel au droit du peuple palestinien à recouvrer ses droits légitimes à l'établissement d'un Etat indépendant et souverain, avec Al-Qods pour capitale.

La Cour internationale de justice (CIJ) avait déclaré dans son avis consultatif, rendu public vendredi, que l'entité sioniste exerce d'une manière systématique la discrimination à l'encontre des Palestiniens et que la politique sioniste encourage l'élargissement des colonies en violation du Traité de Genève.

La Cour a reconnu aussi le droit du peuple palestinien à l'autodétermination.

Ghaza : Amnesty International appelle les Etats-Unis à imposer un embargo sur les armes à l'entité sioniste

L'ONG Amnesty International a appelé les Etats-Unis à imposer un embargo sur les armes à I'entité sioniste et de faire pression sur l'occupant en vue d'instaurer un cessez-le-feu permanent à Ghaza.

Dans un communiqué transmis mercredi aux médias, peu avant l'intervention du chef du gouvernement de l'entité sioniste au Congrès américain, le directeur exécutif d'Amnesty International aux Etats-Unis, Paul O'Brien, a affirmé que "les propres recherches d'Amnesty ont montré à plusieurs reprises que l'entité sioniste utilise des armes fournies par les Etats-Unis pour commettre de graves violations du droit international et des droits de l'homme à Ghaza".

"La poursuite des transferts d’armes rendra les Etats-Unis complices des violations du droit international commises avec ces armes", a-t-il averti.

Il a rappelé que "la Cour internationale de Justice a jugé que le risque de génocide à Ghaza était plausible et même dans leur propre évaluation, les Etats-Unis ont déterminé qu'il était raisonnable d'évaluer que les forces d'occupations sionistes avaient utilisé des armes américaines pour violer le droit humanitaire international".

Avant de poursuivre: "Dans son récent avis consultatif, la Cour a également estimé que l’occupation du territoire palestinien occupé par I'entité sioniste est illégale et qu’il fallait y mettre fin de toute urgence".

" A la lumière de ces conclusions, dans un premier temps, le président Biden doit mettre fin à la complicité des Etats-Unis avec les graves violations du droit international par le gouvernement sioniste et suspendre immédiatement le transfert d’armes au gouvernement israélien", a-t-il conclu.

Réconciliation inter-palestinienne : La Ligue arabe se félicite de la Déclaration de Pékin

Le Secrétaire général adjoint pour la Palestine et les territoires arabes occupés auprès de Ligue arabe, Saïd Abo Ali, a salué la "Déclaration de Pékin" plaidant en faveur de la fin de la division, de la réconciliation et du renforcement de l'unité nationale inter-palestinienne.

Dans un communiqué repris mercredi par l'agence de presse Wafa, M. Abo Ali a indiqué que "la Ligue arabe apprécie les positions historiques de la Chine en faveur de la cause palestinienne sous diverses formes de soutien, qui reflètent la profondeur et la force des relations arabo-chinoises, et salue les efforts et les initiatives de la direction chinoise et son empressement constant à soutenir les droits du peuple palestinien".

La Ligue arabe salue également "les efforts constants de la Chine visant à renforcer l'unité des rangs des Palestiniens et la promotion de leur lutte juste et légitime pour mettre fin à l'occupation sioniste et mettre sur pied un Etat palestinien indépendant et souverain selon les frontières du 4 juin 1967 avec El Qods-Est comme capitale, conformément aux dispositions de la légitimité internationale pertinentes et à l'initiative de paix arabe", a-t-il ajouté.

Les représentants des factions palestiniennes ont convenu, pour rappel, mardi à Pékin d'unifier les positions dans le cadre de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), pour faire face à l'agression génocidaire sioniste et mettre fin à la division, selon l'agence de presse Wafa.

Agression sioniste : plus de 80% de Ghaza est sous ordre d'évacuation ou déclarée "zone interdite" (ONU)

Plus de 80% de la bande de Ghaza fait l'objet d'un ordre d'évacuation ou est désignée comme "zone interdite" par l'armée d'occupation sioniste, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA).

Le dernier ordre d'évacuation massive de l'armée sioniste couvre environ 8,7 km2 de territoire et réduit la "zone humanitaire" d'al-Mawassi de 15% par rapport à sa taille initiale, a précisé l'agence onusienne.

Depuis lundi, des milliers de personnes à Ghaza, fuyant les chars et les avions de l'armée sioniste, ont entamé un nouveau cycle de déplacement, en s'exilant vers Deir el-Balah et l'ouest de Khan Younes, après le nouvel ordre d'évacuation de cette armée.

"La situation est impossible. Le cycle de la peur et du déplacement dure depuis trop longtemps. Tout le monde est épuisé", a décrit pour sa part sur le réseau social X, l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA).

"La question qui hante Ghaza : Où vais-je aller ?", a poursuivi l'agence onusienne, relevant que des familles sont encore contraintes de fuir.

L'UNRWA a ainsi partagé sur X, des images de "scènes chaotiques" à Khan Younes. Une situation vécue maintes fois dans l'enclave palestinienne, avec notamment des images dans lesquelles on voit des enfants pleurer et des parents fuir dans tous les sens.

"Les nouveaux ordres d'évacuation sont synonymes de nouvelles souffrances et de nouveaux déplacements", a insisté l'UNRWA, ajoutant que les habitants de Ghaza sont "épuisés" et vivent dans des "conditions inhumaines et sans aucune sécurité".

Sur le terrain, les personnes fuyant Khan Younes semblent se diriger vers les zones déjà surpeuplées de Deir el-Balah et de l'ouest de Khan Younes. Ces deux zones disposent d'un nombre limité d'abris et de services et peuvent à peine accueillir l'afflux supplémentaire de personnes déplacées. Les familles ont dû emballer ce qu'il restait de leurs biens et fuir, au milieu des bombardements et sans aucun endroit sûr où aller.

L'Afrique du Sud salue la déclaration sur l'unité entre les factions palestiniennes

L'Afrique du Sud a salué mercredi la déclaration sur l'unité entre les différentes factions palestiniennes et leur volonté affichée de constituer un gouvernement intérimaire de réconciliation et d'union nationale.

"L'unité palestinienne est en mesure de rapprocher les Palestiniens de la réalisation des objectifs fondamentaux de la cause palestinienne : l'autodétermination, la liberté, la justice, la paix et la création d'un Etat palestinien indépendant, souverain et prospère", a affirmé le ministère sud-africain des Relations internationales et de la Coopération dans un communiqué.

"C'est à travers l'unité et la solidarité que les Palestiniens pourront véritablement relever les défis de l'occupation (sioniste) et de l'oppression et travailler en vue de la réalisation de leurs aspirations nationales", peut-on lire dans le communiqué du ministère.

Celui-ci souligne par ailleurs que la Déclaration de Pékin marque l'engagement des parties à surmonter les divisions du passé et à avancer dans le sens d'une vision et d'un avenir partagés.

"L'Afrique du Sud se réjouit que les différentes factions palestiniennes, leurs dirigeants et leurs représentants aient choisi la voie du dialogue, de la réconciliation nationale et de l'action commune au profit de la très juste cause palestinienne", poursuit le communiqué.

L'Afrique du Sud reste engagée en faveur de la solution à deux Etats et d'une Palestine libre, a ajouté le ministère.

"Tandis que nous exprimons notre solidarité continue et notre soutien sans faille, nous sommes impatients d'observer l'impact positif que l'unité palestinienne et la réconciliation nationale apporteront, porteuses d'espoir et facteurs d'un changement significatif."

Les représentants des factions palestiniennes ont convenu, pour rappel, mardi à Pékin d'unifier les positions dans le cadre de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), pour faire face à l'agression génocidaire sioniste et mettre fin à la division.