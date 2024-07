Le président kényan William Ruto a annoncé mercredi la nomination de quatre figures de l'opposition dans son "gouvernement élargi", pour tenter d'apaiser la contestation qui secoue le pays depuis plus d'un mois.

Il s'agit de membres du parti de l'opposant Raila Odinga (Mouvement démocratique orange, ODM), selon les médias.

Selon les mêmes sources, John Mbadi s'est vu confier le portefeuille des Finances, James Opiyo Wandayi a été nommé ministre de l'Energie et du Pétrole, Hassan Ali Joho désigné au poste de ministre des Mines et de l'Economie de la mer, et Wycliffe Oparanya au ministère pour le Développement des coopératives et des PME.

Plus d'une semaine après avoir limogé la quasi-totalité de son gouvernement pour répondre au mécontentement populaire, M. Ruto avait nommé vendredi, 11 ministres.

"J'ai commencé le processus de formation d'un nouveau gouvernement élargi pour m'aider à mener la transformation urgente et irréversible de notre pays", avait-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Le chef de l'Etat kényan avait également affirmé poursuivre les "consultations" pour compléter son équipe gouvernementale.