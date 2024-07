L’escalade de la violence des groupes armés non étatiques au Burkina Faso a contraint des milliers de civils burkinabés à se réfugier au Niger voisin, a alerté mardi l’Agence de l’ONU pour les réfugiés (HCR), relevant que cet afflux exacerbe une situation déjà "désastreuse" à Tillabéry, qui abrite désormais au moins 153.000 déplacés internes nigériens et plus de 36.000 demandeurs d’asile burkinabés.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a indiqué que l'"augmentation significative" mettait à rude épreuve les ressources locales et la résilience des communautés d’accueil.

Les récentes attaques de fin mai et début juin 2024 ont entraîné d’importants mouvements de population à Téra, dans la région de Tillabéry, exacerbant une situation humanitaire déjà critique.

"Des groupes armés non étatiques au Burkina Faso ont attaqué des civils à la fin du mois de mai et au début du mois de juin 2024, provoquant une vague de déplacements forcés vers le Niger", a rappelé le HCR.

Les attaques et les affrontements incessants entre les acteurs étatiques et non étatiques ne font pas que déplacer davantage de personnes, ils compliquent également l’accès humanitaire et les efforts de protection.

Pour l'agence onusienne pour les réfugiés, l'insécurité persistante dans ces zones frontalières souligne "le besoin urgent" d’un soutien et d’une intervention accrus pour faire face à la crise humanitaire croissante.

L’afflux des personnes déplacées et des réfugiés a exacerbé également l’insécurité alimentaire, faisant du soutien nutritionnel une priorité essentielle, en particulier pour les enfants souffrant de malnutrition.