Le coup d'envoi d'une caravane nationale de lutte contre la drogue, organisée par le Commandement général des Scouts musulmans algériens (SMA), en coordination avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et l'Agence nationale des loisirs de la jeunesse (ANALJ), a été donné mardi au Village africain de Sidi Fredj (Alger).

Le responsable national des relations publiques, des partenariats et des projets au Commandement général des Scouts musulmans algériens, Gherbi Abdelkader, a fait savoir que "cette caravane, qui sillonnera 14 wilayas côtières jusqu'au 31 août prochain, permettra à quelque 1200 enfants (garçons et filles) de sensibiliser les jeunes aux dangers des drogues à travers la mise à profit des camps de vacances des SMA, ceux relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports et quelques plages".

"Cette action s'inscrit dans le cadre d'un programme de coopération entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et les Scouts musulmans algériens, notamment dans son volet relatif à la lutte contre les fléaux sociaux chez les jeunes", a fait savoir le sous-directeur de l'animation, de l'écoute et de la lutte contre les fléaux sociaux au ministère, Farid Bouzid, précisant que les cadres des SMA sensibiliseront les jeunes sur les moyens de lutter contre ce fléau.

Les cadres du ministère et de l'Agence nationale des loisirs de la jeunesse, quant à eux, inciteront les enfants et les jeunes à pratiquer des activités sportives pour préserver leur santé physique et mentale, a-t-il ajouté.