Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a révélé, mardi à Annaba, que l'Algérie "parviendra au cours de 2025 à exporter 10.000 tonnes de feldspath produit par la mine d'Ain Barbar dans la commune de Seraïdi (wilaya d'Annaba)".

Dans une déclaration à la presse après avoir suivi un exposé sur cette unité, M. Arkab, qui en a présidée l'inauguration en présence des autorités locales, a indiqué que l'Etat "a adopté une stratégie de développement du secteur minier reposant sur la concrétisation de 26 projets de recherche et d'exploration de minerais, dont celui de l'extraction et du traitement de feldspath à Ain Barbar dans la commune de Seraïdi avec une capacité annuelle de 90.000 tonnes et l'exportation de 3.000 tonnes courant cette année et de 10.000 tonnes durant 2025".

Cette unité "première du genre en Algérie" dispose de plus de 3 millions tonnes de réserves qui augmenteront à 6 millions tonnes en leur additionnant les réserves de la mine voisine, a ajouté le ministre en visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Annaba, en assurant que l'Algérie augmentera ses capacités de production annuelle de ce minerai à travers le développement de cette activité minière.

Le ministre a affirmé que "ce matériau exploité dans diverses industries dont celles de la céramique et du verre était importé par l'Algérie qui en produit aujourd'hui d'une manière à couvrir les besoins nationaux, réduisant ainsi la facture des importations et renforçant la position de l'Algérie sur le marché mondial des produits miniers qui constitue une des priorités du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour bâtir une économie nationale solide".

Le ministre s'est ensuite rendu vers la cité Didouche Mourad dans la commune d'Annaba où il a inspecté le projet de réalisation d'un groupe administratif des filiales de Sonelgaz, dont les travaux touchent à leur fin et qui devra être inauguré le 1er novembre prochain.

Cette structure dispose de cinq immeubles administratifs réservés à la gestion des opérations de distribution et de transport du gaz et de l'électricité, aux œuvres sociales et à la médecine de travail, selon les explications données sur site au ministre qui a inauguré deux postes de transformation électrique 60/220 kilovolts et 30/60 kilovolts au pôle urbain Dhraa Errich dans la commune d'Oued El Aneb.

M. Arkab a déclaré sur place que la mise en service de ces deux postes améliorera le service et réduira la pression sur les autres postes de transformation électrique, notamment en cette période estivale, relevant que la wilaya d'Annaba a enregistré un grand développement en matière de couverture électrique en disposant de 1.700 mégavars prêts pour la distribution, dont seuls 30 % utilisés ce qui signifie que la wilaya enregistre un excédent en énergie électrique.

Sur le site de Naftal Sidi Brahim, dans la commune d'Annaba, le ministre a posé la première pierre des projets de réalisation d'une école de formation à la lutte contre les incendies et du siège de l'unité des affaires sociales et culturelles de la société Naftal et a inspecté le complexe d'engrais phosphatés et azotés de la société Fertial dans la commune d'El Bouni.