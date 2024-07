Des lignes de transport saisonnières ont été ouvertes depuis Bordj Bou Arreridj vers les wilayas côtières à l'occasion de la saison estivale outre l'octroi d'autorisations exceptionnelles pour les transporteurs souhaitant organiser des excursions vers les diverses destinations touristiques, a-t-on appris mardi du directeur des transports, Mourad Idouar.

Selon le même responsable, les services de la direction du secteur ont ouvert aux transporteurs publics de voyageurs des lignes saisonnières durant les vendredis vers les destinations touristiques dont les stations thermales, les sites de d'attraction et de loisirs et les plages des wilayas de Skikda, Jijel, Bejaia et de Boumerdès.

Dans le même contexte, un programme d'octroi d'autorisations exceptionnelles vers les destinations touristiques à tous les transporteurs durant les autres jours de la semaine avec un calendrier pour chaque catégorie de transporteurs et l'obligation d'assurer le service de nuit vers les destinations très fréquentées par les citoyens, a-t-on indiqué.

Il a été également convenu avec l'entreprise de transport urbain et suburbain de Bordj Bou Arreridj d'ouvrir une nouvelle ligne vers la forêt récréative de Boumergued depuis la place "El Wiam" de 18h00 jusqu'à 00h00 jusqu'à la fin du mois d'août prochain, a ajouté la même source.