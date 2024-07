Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a salué, mardi à Alger, "le professionnalisme" et "l'efficacité" dont fait montre la Police algérienne, à la faveur de l'investissement dans la ressource humaine.

Dans une allocution lue en son nom par le Commissaire divisionnaire, Omar Zekkour, lors de la cérémonie de remise de grades, à l'occasion de la célébration du 62ème anniversaire de la création de la Police algérienne, M. Merad a salué "les progrès importants réalisés par l'institution policière en termes d'effectifs, d'équipements et de méthodes de travail, qui reposent, a-t-il dit, sur le professionnalisme, la modernisation et l'efficacité de la performance".

Le ministre a, en outre, précisé que ce progrès était le fruit de "l'investissement dans la ressource humaine et de la bonne préparation, conformément aux exigences du travail de police, aux obligations de la présence sur le terrain et aux défis actuels".

Dans le cadre du renforcement de la présence de proximité, "185 projets ont été inscrits, dont 151 structures professionnelles et 34 structures socioprofessionnelles, avec un effectif total de plus de 223.000 adhérents" a-t-il rappelé à cet égard.

Dans la perspective de moderniser ses services, la Police algérienne a "mis en œuvre un programme pour la généralisation de la numérisation de ses services à travers le raccordement de 1.000 services de police à la fibre optique et le lancement du projet de parcs intelligents au niveau de 1.268 structures de sécurité", a ajouté M. Merad.

Il a également salué la contribution de la police pour "faire face aux différentes menaces sur le cyberspace devenu un refuge pour des parties guettant le pays pour escroquer voire tromper le citoyen".

Par ailleurs, le ministre a appelé les éléments de la police à "se mobiliser pour assurer une couverture sécuritaire optimale de la Présidentielle prévue le 7 septembre prochain et permettre ainsi aux citoyens d'exercer leur droit constitutionnel".

De son côté, le Directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badaoui, a affirmé, dans une allocution lue en son nom par le Commissaire divisionnaire, Nabil Mezghid, que la Sûreté nationale "demeure en état de vigilance totale pour affronter les nouveaux défis sécuritaires ayant engendré de nouveaux types de criminalité et de menace au vu des mutations profondes que connaît le monde, et notre région en particulier".

Promotion en grade d'agents et employés de la Police nationale à Boumerdes

La célébration du 62e anniversaire de la création de la Police nationale a été marquée, mardi à Boumerdes, par la promotion en grade d'un nombre d'agents et d'employés de ce corps sécuritaire, en présence des autorités sécuritaires et civiles, de représentants de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM) et des enfants de Chouahada.

L'opportunité a donné lieu à l'organisation d'une cérémonie au cours de laquelle des commissaires principaux de police, des commissaires et des officiers principaux ont été promus à des grades supérieurs, dont commissaire divisionnaire de police, officier principal de police et commissaire de police.

Ces promotions en grades s'inscrivent dans le cadre des efforts constants du Commandement supérieur de la Sûreté nationale visant la promotion du parcours professionnel des employés de la police dans le but d'améliorer leur situation sociale, mais aussi leur rendement et performance, a indiqué dans son allocutions à l'occasion, le chef de la sûreté de wilaya, le contrôleur de police, Douissi Djilali.

Des enfants de policiers et de personnels assimilés du corps de la police, détenteurs du baccalauréat et du BEM 2024, ont été aussi honorés à cette occasion, au même titre que de nombreux retraités.

Outre la lecture de l'allocution du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales et du Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), cette opportunité a, aussi, donné lieu à la projection de deux vidéos. La première intitulée "Dans le même esprit" relative à la lutte contre la drogue, tandis que la 2 e est un reportage intitulé "Au cœur de la bataille" et mettant en lumière l'histoire de la Police nationale et ses différentes missions.