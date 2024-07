Le Moudjahid Omar Khali, officier de l'Armée de libération nationale (ALN) et époux de la Moudjahida Djamila Boupacha, est décédé, a-t-on appris mercredi auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

"C'est avec une immense tristesse et une profonde affliction que j'ai appris le décès de l'officier de l'Armée de libération nationale, époux et compagnon de l'héroïne de la Glorieuse guerre de libération nationale, la Moudjahida Djamila Boupacha, le regretté Moudjahid Omar Khali", a écrit le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, dans un message de condoléances adressé à la famille du défunt et à ses compagnons de lutte.

"En cette douloureuse épreuve, je présente à sa famille, ainsi qu'à ses compagnons de lutte, mes condoléances les plus attristées, les assurant de ma profonde compassion et priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux", a ajouté le ministre.