Brûlures à l'estomac, renvois acides... les symptômes gênants du reflux gastro-œsophagien peuvent aussi être soulagés par des méthodes naturelles. Surtout lorsque ce reflux est dû au stress.

Bourgeons de figuier, camomille matricaire et huile essentielle de romarin sont trois remèdes naturels qui ont fait leurs preuves sur le soulagement des symptômes du reflux (ou RGO). On vous explique comment les utiliser.

Les bourgeons de figuier

> Pourquoi ça marche

Ils possèdent deux actions : antiacide et antistress. Ce traitement est donc indiqué si les brûlures d'estomac, liées aux émotions, surviennent quand on est irritable, stressé...

> Comment les prendre

Mettre 10 gouttes d'extrait dans un peu d'eau, 3 fois par jour en dehors des repas, en cure de 3 semaines. En l'absence d'amélio­ration, attendre 7 jours, puis refaire une cure.

Le conseil en plus : limitez le stress. C'est un facteur déclenchant, d'où l'intérêt de la relaxation, de la méditation et de la sophrologie. Pratiquer d'une activité physique est utile. Surveiller son alimentation. L'excès de poids augmente la pression sur l'estomac. Consulter un médecin si le reflux persiste.

Le souci et la camomille matricaire

> Pourquoi ça marche

Le souci (ou calendula) a des propriétés cicatrisantes et régénérantes; la camomille matricaire, ou allemande, est calmante, anti­spasmodique et relaxante. Elle facilite la digestion et apaise les douleurs de l'estomac. Dès que les symptômes diminuent, la gentiane, tonique amer, stimule les sécrétions gastriques. Cette plante soulage aussi les ballonnements et les flatulences.

> Comment les prendre

Dans 50 ml de gel d'aloe vera, diluer 30 gouttes de fleurs de souci et 30 gouttes de teinture-mère de camomille matricaire.

Mélanger et avaler quelques gorgées de cette préparation après les repas et en cas de reflux avec brûlures d'estomac.

Pour retrouver une bonne digestion, prendre 30 gouttes de teinture de racines de gentiane dans un peu d'eau avant les repas. En cure de 3 semaines, à renouveler si nécessaire.

Le conseil en plus : lutter contre les ballonnements

En limitant les aliments qui favorisent la fermentation, car les gaz augmentent la pression sur le sphincter gastro-œsophagien, ce qui favorise les reflux. Et en évitant certaines boissons irritantes.

L'huile essentielle de romarin

> Pourquoi ça marche

En cas de reflux, il faut d'abord apaiser la paroi de l'œsophage agressée par l'acidité gastrique. L'huile essentielle de romarin à 1,8 cinéole, anti-inflammatoire, tapisse la muqueuse et réduit l'inflammation.

> Comment la prendre

Dans un peu de gel d'aloe vera (excellent cicatrisant muqueux et antalgique), mettre 2 gouttes d'HE (huile essentielle) de romarin à 1,8 cinéole et prendre ce mélange après le repas pendant 1 semaine à 10 jours.

Les granules homéopathiques

> Pourquoi ça marche

Contrairement à l'allopathie qui se focalise sur les symptômes, l'homéopathie prend en compte la façon dont ils s'expriment chez le patient. Diluées et dynamisées plusieurs fois, les substances prises à très faible dose ne donnent pas d'effets secondaires. Elles conviennent également aux femmes enceintes.

> Comment les prendre

En cas d'acidité gastrique, Robinia pseudo-acacia 5 CH, 5 granules avant les 3 repas pendant une quinzaine de jours. Si l'état s'améliore, passer à 2 prises par jour. Contre les brûlures, Iris versicolor 5 CH, 5 granules avant les 3 repas. En cas d'acidité liée au stress ou au sur­menage, Argentum nitricum 9 CH, 5 granules avant le déjeuner et le dîner. Si les brûlures sont associées à l'acidité et à une sensation de rassasiement, Lycopodium clavatum 5 CH, 5 granules avant les 3 repas.

Si l'acidité est très importante, Sulfuricum acidum 5 CH, 5 granules avant les 3 repas.

Le conseils en plus : modifiez vos habitudes alimentaires.

Prenez les fruits crus et les desserts sucrés à distance des repas, car ils favorisent la fermentation. Et mâchez lentement : l'estomac aura moins besoin de produire des sécrétions acides... Évitez les plats épicés ou gras, le chocolat, les fromages fermentés. Supprimez également l'alcool et les boissons gazeuses. Ne pas boire au cours des repas, mais plutôt une demi-heure avant ou après. Enfin, dînez léger si possible et attendez au minimum deux heures avant d'aller vous coucher.

Comment faire un pansement gastrique à l'argile

Le soir, mélanger 1 cuillerée à café d'argile blanche (Argiletz) dans un verre d'eau avec une cuillère en bois.

Laisser reposer la nuit et boire l'eau (sans le dépôt) pendant 7 jours. Le huitième jour, mélanger l'argile à l'eau avant de boire.

Faire une cure de 21 jours.

À renouveler si nécessaire, en faisant toujours une pause de 1 semaine entre chaque cure.