Les matchs du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF), prévu à Alger (21-31 août), qualificatif pour la Ligue des champions d'Afrique (dames), se joueront aux stades du 5-juillet 1962 (Alger) et Nelson-Mandela de Baraki, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) mardi . Outre le représentant algérien, le CF Akbou, champion d'Algérie 2024, ce tournoi regroupera trois autres clubs de la Zone 1 : Tutankhamun (Egypte), de l'AS Far (Maroc), et de l'ASF Sousse (Tunisie).

L'équipe qui terminera en tête du classement représentera la Zone 1 à la prochaine phase finale 2024. Le tirage au sort des éliminatoires de la Ligue des champions d'Afrique féminine, dans ses différentes zones, aura lieu mercredi 24 au siège de la Confédération africaine de football (CAF) au Caire (Egypte) à 11h00 (heure algérienne). Le premier club tiré sera positionné en A1, puis le même processus sera répètera jusqu'à ce que les positions des autres équipes soient déterminées.

Le tournoi final regroupera huit équipes. Les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns, championnes en titre, ainsi que le premier du championnat du pays désigné hôte son directement qualifiés. Les vainqueurs des six tournois zonaux compléteront le plateau de cette 4e édition de la Ligue des champions féminine. Le pays hôte sera désigné lors de l'Assemblée générale de la CAF, prévue le 10 octobre prochain à Kinshasa (RD Congo).