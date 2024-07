La JS Kabylie (Ligue 1 Mobilis de football) a annoncé mardi, avoir résilié à l'amiable, les contrats du gardien de but Fouad Zegrar, des défenseurs Oussama Gatal et Rafik Mendes, et de l'attaquant Faïk Amrane. "Nous remercions sincèrement nos désormais ex-joueurs pour leurs parcours avec nous et leur souhaitons toute la réussite dans leurs projets futurs", indiqué le club dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook.

La formation de la ville des "Genêts" s'est séparée auparavant des services de l'attaquant Dadi El-Hocine Mouaki, du milieu de terrain Mohamed Réda Boumechra, et du défenseur central Badreddine Souyad.

En matière de recrutement, la JSK a entamé son opération en force, avec l'arrivée jusque-là de sept nouvelles recrues : le gardien de but Gaya Merbah, les défenseurs Mohamed Amine

Madani, Mohamed Réda Hamidi, et Idir Mokeddem, le milieu offensif Aïmen Abdelaziz Lahmeri, le milieu de terrain malien Sadio Kanouté, et l'attaquant Lounas Adjout.

Le club présidé par El-Hadi Ould Ali, ne compte pas s'arrêter là, puisque d'autres joueurs sont attendus dans les prochains jours, dont le milieu de terrain sénégalais de Simba SC (Tanzanie) Babacar Sarr (26 ans).

L'actionnaire majoritaire du club, ATM Mobilis, a décidé de mettre le paquet pour jouer les premiers rôles lors du prochain exercice, et permettre aux "Canaris" de renouer avec les consécrations, d'autant que le dernier titre de champion remonte à 2008, alors que la dernière Coupe d'Algérie avait été remportée en 2011. Le club a confié la barre technique à Abdelhak Benchikha, assisté de Farid Zemiti et Mohamed Lacet.

La JSK a entamé les entraînements samedi dernier à Tizi-Ouzou, avant de rallier Alger poursuivre sa préparation à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et restauration d'(ESHRA) d'Aïn Benian à partir de dimanche prochain. Un dernier stage précompétitif est prévu à Alger dans un lieu qui reste à déterminer. Lors de la défunte saison, la JSK s'est contentée de la 6e place au classement final, en compagnie du Paradou AC, avec 42 points chacun.