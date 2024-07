L'Algérienne Inès Ibbou s'est facilement qualifiée au deuxième tour du tableau simple du tournoi féminin W15, qui se déroule du 22 au 28 juillet à Viserba (Italie), pour le compte de la Rimini Cup de l'ITF World Tour 2024, après sa victoire contre la jeune Russe Anna Semenova (2-0).

L'ex-championne d'Afrique junior, aujourd'hui âgée de 25 ans, a remporté le premier set (6-3), avant de s'adjuger le deuxième (6-2), se qualifiant ainsi haut la main pour le tour suivant.

Un match dans lequel la hiérarchie a été respectée, car Ibbou était nettement plus expérimentée que la Russe de 20 ans, qui était d'ailleurs passée par les qualifications, alors que l'Algérienne avait directement intégré le tableau final.

En Double, Ibbou a décidé de faire équipe avec la jeune italienne Francesca Pace, âgée de seulement 18 ans. Elles ont été classées tête de série N1 et elles ont été exemptées du premier tour.

Ibbou et son équipière débuteront donc directement au deuxième tour, contre les gagnantes du duel qui mettra aux prises les Italiennes Noemi Basiletti - Vittoria Paganetti et le tandem italo-allemand composé d'Anastasia Piangerelli et Anne Schaefer.

Dotée d'un prize-money de 15.000 USD, la compétition qui se déroule sur terre battue a drainé la participation de certaines joueuses relativement bien classées, notamment, l'Italienne Nicole Fossa Huergo (480e mondiale chez la WTA).

... Et fera équipe avec l'Italienne Francesca Pace en double

L'Algérienne Inès Ibbou a décidé de faire équipe avec la jeune italienne Francesca Pace dans le Tableau Double du tournoi féminin W15, qui se déroule du 22 au 28 juillet à Viserba (Italie), pour le compte de la Rimini Cup de l'ITF World Tour 2024, selon le programme de compétition dévoilé mardi par les organisateurs.

L'ex-championne d'Afrique junior, aujourd'hui âgée de 25 ans, et sa coéquipière de 18 ans ont été classées tête de série N1 dans ce Tableau double, où elles ont été exemptées du premier tour.

Elles débuteront donc directement au deuxième tour, contre les gagnantes du duel qui mettra aux prises les Italiennes Noemi Basiletti - Vittoria Paganetti et le tandem italo-allemand composé d'Anastasia Piangerelli et Anne Schaefer.

En simple, Ibbou a intégré directement le Tableau final, où elle débutera contre la Russe Anna Semenova (20 ans), qui elle a dû passer par les qualifications.

Dotée d'un prize-money de 15.000 USD, la compétition qui se déroule sur terre battue a drainé la participation de certaines joueuses relativement bien classées, notamment, l'Italienne Nicole Fossa Huergo (480e mondiale chez la WTA).