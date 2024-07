Les participants à un colloque régional sur "la démocratie participative et l'économie sociale solidaire", organisé lundi à Oran, ont plaidé pour le renforcement de la coopération et du partenariat entre les institutions de l'Etat, le secteur économique privé et la société civile, pour réaliser un développement socio-économique global en Algérie.

Lors de cette rencontre sur "le rôle de la société dans le renforcement de la démocratie participative et l'économie sociale solidaire", organisée par le Réseau associatif de démocratie participative et de l'économie sociale solidaire, l'Observatoire national de la société civile (ONSC) et la wilaya au campus "Mourad Taleb Salim" de l'université d'Oran 1 "Ahmed Benbella", le membre du bureau de wilaya d'Oran de l'ONSC, Aissani Yakout, a souligné "le succès réalisé jusqu'à présent dans le domaine de la coopération et de la coordination entre différentes institutions de l'Etat à différents niveaux, des entreprises du secteur privé et des représentants d'associations et de la société civile".

Pour sa part, la présidente du Réseau associatif de démocratie participative et d'économie sociale de solidaire, Fatima Zohra Bendaoud, a insisté sur "l'importance de renforcer la coopération entre la société civile, le secteur privé et les institutions de l'Etat pour fonder un modèle économique solidaire qui sert l'Etat et la société et renforce la prospérité et le développement global".

A son tour, le président de l'Association des jeunes d'El Bahia d'Oran, Mohamed Makhlouf, a salué "le rôle du mouvement associatif qui se distingue par sa crédibilité, sa transparence et sa force de proposition dans l'accompagnement des autorités locales dans la mise en œuvre des projets de développement et l'implication de la société dans la politique de développement local, dans le but de protéger les acquis réalisés sur le terrain et de défendre les projets à réaliser au service du citoyen". Lors de la séance plénière du colloque, des enseignants et chercheurs ont animé une série de communications abordant, entre autres, "La démocratie participative et le processus électoral: vers la promotion d'une citoyenneté active" présentée par le professeur Walid Douzi de l'Université de Tlemcen, "De l'économie sociale solidaire vers un développement durable" de l'universitaire Zeghoudi Ahmed, chef du département de l'économie à l'université de Tlemcen et "L'expérience pilote de l'Organisation nationale des aveugles dans le projet de fabrication de balais et de produits de nettoyage" par le président de cette organisation, Mohamed Lahouali.

Lors de cette rencontre, quatre ateliers de formation ont été organisés, animés par des professeurs et des spécialistes, traitant de sujets abordant "la démocratie participative et l'entrepreneuriat social" et "la communication efficace", entre autres.

La responsable du Réseau associatif pour la démocratie participative et l'économie sociale solidaire, qui regroupe environ 1.000 associations, a annoncé dans une déclaration à la presse, en marge du colloque, l'élaboration prochaine d'une charte de partenariat et de coordination entre les institutions de l'Etat, le secteur privé et la société civile, qui définit la relation et constitue une coopération entre ces parties.