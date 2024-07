Le ministre de l'Education nationale, M. Abdelhakim Belaabed, accompagné du conseiller du président de la République chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la culture, M. Mohamed Seghir Saâdaoui, a accueilli, lundi à l'Aéroport international Houari-Boumediene, la délégation algérienne ayant participé aux 65e Olympiades internationales de mathématiques organisées à Bath en Angleterre, lors desquelles le jeune Derrache Chemseddine Abdelali a remporté la médaille d'or.

L'Algérie a réalisé lors de cette compétition, à laquelle elle participe depuis 1977, un "résultat historique sans précédent" grâce à la médaille d'or de l'élève Derrache Chemseddine Abdelali et aux attestations honorifiques obtenues par les autres membres de l'équipe algérienne, a déclaré le ministre à cette occasion.

Après avoir félicité la délégation algérienne et les encadreurs de cette session, organisée du 11 au 22 juillet, M. Belaabed a souligné que cette médaille d'or dûment méritée avait permis de "hisser haut notre emblème national". Le ministre a, dans ce cadre, rappelé que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait "mis à la disposition du comité algérien des Olympiades tous les moyens nécessaires" et "ordonné de le doter de toutes les ressources financières et de tous les moyens logistiques et structurels".

Le président de la République avait félicité, samedi dernier, l'élève Derrache pour la médaille d'or qu'il a offerte à l'Algérie et pour son Baccalauréat obtenu cette année avec mention +Excellent+.