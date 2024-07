Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, a appelé, lundi à Alger, les éléments de la Sûreté nationale à se mobiliser pour assurer une couverture sécuritaire optimale de la Présidentielle prévue le 7 septembre prochain et permettre ainsi aux citoyens d'exercer leur droit constitutionnel dans un climat de quiétude et de sécurité.

Présidant la cérémonie de célébration du 62e anniversaire de la création de la Police algérienne au siège des Unités républicaines de sécurité (URS) à El Hamiz, M. Merad a appelé, dans son allocution, les éléments de la Sûreté nationale à "continuer à garantir la sécurité du pays et des citoyens" et à se mobiliser, en prévision de la Présidentielle du 7 septembre, pour "assurer une couverture sécuritaire optimale de cette importante échéance qui permettra aux citoyens d'exercer leur droit constitutionnel dans un climat de quiétude et de sécurité".

Cet anniversaire est "l'occasion d'évaluer les progrès notables réalisés par la Sûreté nationale en termes d'effectifs, d'équipements et de méthodes de travail reposant sur le professionnalisme, la modernisation et l'efficacité", a-t-il dit, estimant que "ces progrès ont été atteints grâce à l'investissement dans la ressource humaine et à la bonne préparation".

M. Merad a, par là même, rappelé les réalisations de la Police algérienne au cours des dernières années en termes d'accompagnement de la dynamique de développement qu'a connue notre pays sur tous les plans, conformément à l'intérêt que porte le président de la République à la sécurisation des citoyens.

Entre 2020 et 2024, "185 projets ont été inscrits, dont 151 structures professionnelles et 34 structures socioprofessionnelles, pour une enveloppe financière de plus de 23 milliards de DA, tandis que le niveau national de couverture sécuritaire a atteint près de 80%, avec un effectif total de plus de 223.000 éléments et la création de six (6) nouvelles spécialités de sécurité", a-t-il détaillé.

Et d'ajouter que les dix nouvelles wilayas créés avaient bénéficié de 45% du total des structures inscrites au cours des deux dernières années et d'un effectif qualifié estimé à près de 8.000 éléments.

Il a aussi cité "l'élaboration d'un plan dans le cadre du renforcement de la sécurité dans les nouvelles villes et les pôles urbains et de la lutte contre toutes les formes de criminalité, à travers la création à leur niveau de 84 nouvelles structures".

M. Merad a en outre affirmé que la Police algérienne avait "mis en œuvre un programme ambitieux de modernisation et de numérisation de ses services à travers la connexion de 1.000 services de Police à la fibre optique, le lancement du projet de services intelligents au niveau de 1.268 structures de sécurité, le développement de plusieurs systèmes d'information et applications et l'intensification des activités de coopération et d'échange d'expertises aux niveaux régional, continental et international".

De son côté, le Directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badaoui, a indiqué que la Police algérienne "poursuit, à la faveur du soutien des hautes autorités du pays, son processus de développement et de modernisation, en étant déterminée à franchir un cap qualitatif en matière de performance".

Il a en outre affirmé que la Direction générale de la Sûreté nationale "s'est attelée à moderniser et à numériser ce corps à travers l'amélioration du service public et des méthodes de travail, la mise en place de nouveaux mécanismes de gestion, le recours aux technologies de pointe pour maintenir l'ordre et la sécurité publics et lutter contre la criminalité, et la révision du système de formation pour permettre aux éléments de la Police d'accomplir leurs missions en toute efficacité dans le respect des lois de la République".

M. Badaoui a assuré que la Sûreté nationale était "prête à relever les nouveaux défis sécuritaires et à coordonner avec l'ensemble des partenaires sécuritaires et civils, notamment l'Armée nationale populaire (ANP), pour garantir la sécurité du pays et l'intégrité des citoyens et de leurs biens".

A cette occasion, le siège de la direction des Unités républicaines de sécurité a été baptisé du nom du défunt Moudjahid Mohamed Guenifed lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Intérieur, qui a ensuite passé en revue les carrés des éléments de la Sûreté nationale et procédé à la remise des grades aux éléments nouvellement promus et à la distinction des meilleurs éléments à qui il remit la médaille de bravoure et de mérite et l'attestation ministérielle. Les fonctionnaires partant à la retraite ont également été distingués à cette occasion.

Des démonstrations d'arts martiaux et de techniques de combat et de self-défense et des exercices de simulation d'interventions policières ont été exécutés dans ce cadre.

La cérémonie a, par ailleurs, été marquée par la projection de reportages mettant en avant l'évolution de la Police et ses efforts dans la lutte contre la drogue.

Pour rappel, la cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, de membres du Gouvernement, de cadres supérieurs, de responsables d'institutions et d'instances officielles, et du Directeur général de la police palestinienne, le Général-major Youssef Ali Youssef Al Helou, en tant qu'invité d'honneur.

Le vice-président du Front El Moustakbal appelle à une participation massive au scrutin

Le vice-président du Front El Moustakbal, Hadj Belghouti, a appelé, lundi soir depuis la wilaya de Laghouat, à une participation massive à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain.

S'exprimant lors d'un meeting organisé par le Front El Moustakbal avec la participation des représentants des bureaux de wilaya de la coalition regroupant les partis politiques soutenant la candidature de M. Abdelmadjid Tebboune (Front El Moustakbal, parti du Front de libération nationale +FLN+, Rassemblement national démocratique +RND+ et le Mouvement El-Bina), M. Belghouti a appelé les différentes formations politiques, les intellectuels et les acteurs influents de la société à sensibiliser les citoyens en vue d'assurer une participation massive à la Présidentielle prévue le 7 septembre prochain. "Les partis soutenant la candidature de M. Abdelmadjid Tebboune doivent former un front intérieur solide à même de protéger le pays des dangers extérieurs, et ce, à travers la sensibilisation de la société", a soutenu l'intervenant, appelant à "se rendre massivement aux urnes le 7 septembre prochain pour parachever le processus d'édification d'institutions fortes". Et de rappeler que son parti avait décidé après son troisième congrès de soutenir le prétendant à la candidature, M. Abdelmadjid Tebboune, pour "préserver la stabilité du pays", estimant que "la poursuite du projet d'édification de l'Algérie nouvelle sur les plans politique et socioéconomique demeure l'issue la plus sûre pour l'avenir du pays".

Médias étrangers : le 20 août, dernier délai pour le dépôt des demandes d'accréditation pour la couverture de la Présidentielle (ANIE)

L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a rappelé, mardi dans un communiqué, aux journalistes professionnels exerçant pour le compte d'un organe de droit étranger, que les délais de dépôt des demandes d'accréditation pour la couverture de l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre s'étendaient du 15 juillet au 20 août 2024.

"L'Autorité nationale indépendante des élections rappelle aux journalistes professionnels exerçant pour le compte d'un organe de droit étranger, que les délais de dépôt des demandes d'accréditation pour la couverture de l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre s'étendent du 15 juillet au 20 août 2024", lit-on dans le communiqué. L'ANIE a invité les concernés à consulter le site web https://ina-elections.dz/journalistes pour plus de détails.

Laagab appelle à la mobilisation pour assurer une couverture médiatique professionnelle de l'échéance

Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a appelé, mardi à Alger, les médias à se mobiliser pour assurer une "couverture médiatique professionnelle" de la Présidentielle du 7 septembre.

Dans une déclaration à la presse en marge du Séminaire international sur la Révolution algérienne dans sa dimension africaine, M. Laagab a indiqué que les médias "sont appelés à se mobiliser pour assurer une couverture médiatique professionnelle de la Présidentielle prévue le 7 septembre prochain et garantir le bon déroulement de ce rendez-vous important pour notre pays en respectant la déontologie de la profession".

Dans ce cadre, le ministre a insisté sur "la nécessité pour les médias d'observer la neutralité, de s'abstenir de toute propagande en faveur des candidats pendant le silence électoral et de donner la priorité à la description du processus électoral et à l'explication de l'importance de ce rendez-vous crucial" pour l'Algérie.

Concernant les travaux du Séminaire, M. Laagab a affirmé que "l'Algérie est attachée à sa dimension africaine", conformément aux principes posés par "les pères fondateurs de la politique extérieure du pays", mettant en avant "le soutien de l'Algérie aux pays africains et son rôle humanitaire, politique, médiatique et diplomatique en faveur de la stabilité du continent et du Sahel, en particulier".

Il a, a cet égard, rappelé les déclarations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à plusieurs occasions nationales et internationales, concernant "le soutien de l'Algérie aux droits africains et son attachement au développement du continent".

La Cour constitutionnelle rappelle les modalités de recours en cas de rejet de candidature

La Cour constitutionnelle a rappelé, mardi dans un communiqué, les modalités d'introduction de recours relatifs aux décisions de rejet de candidature à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain, par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

"La Cour constitutionnelle rappelle aux citoyennes et citoyens que dans le cas où leur candidature à l'élection du Président de la République est rejetée par l'ANIE, leur droit d'y introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle, conformément à l'article 252 (alinéa 2) de la loi organique relative au régime électoral et à l'article 56 du règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, selon les conditions et formes suivantes".

Ainsi, "l'intéressé doit avoir fait l'objet d'une décision de l'ANIE portant rejet de sa candidature", précise le communiqué, ajoutant que "le recours doit être déposé au service du greffe de la Cour constitutionnelle, par l'intéressé ou son représentant dûment habilité, dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures qui suivent l'heure de la notification de la décision".

"Le recours doit être motivé et signé par l'intéressé ou son représentant dument habilité", souligne la même source.

Pour plus d'informations, la Cour constitutionnelle invite à consulter son site internet sur le lien (www.cour-constitutionnelle.dz) ou contacter les numéros de fax (lignes groupées) 023253885 et de téléphone (021990008).