Le groupe Sonatrach compte utiliser les images satellites de l'Agence spatiale algérienne (ASAL) pour mesurer les émissions de gaz torchés et de méthane, a-t-on annoncé lundi à Alger.

L'annonce a été faite en marge de la cérémonie de signature de la nouvelle stratégie climat de Sonatrach par le Directeur général du groupe, Rachid Hachichi, sous la présidence du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et en présence de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahleb.

La représentante de l'Agence spatiale algérienne, Farah Benharrats, a précisé, dans une déclaration à l'APS, que l'agence entendait, dans le cadre de cette stratégie, collaborer avec Sonatrach pour mesurer les émissions de gaz torchés à travers le traitement des images satellites.

Quant aux émissions de méthane, l'intervenante a indiqué que l'ASAL comptait réaliser une étude pour le compte de Sonatrach afin d'évaluer ces émissions.

La nouvelle stratégie climat de Sonatrach s'articule autour de plusieurs axes tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation du niveau d'intégration des énergies renouvelables et le développement des solutions de séquestration naturelle et technologique du carbone.