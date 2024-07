Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a nommé lundi Carol Flore-Smereczniak, originaire de Maurice, en tant que Coordonnatrice résidente des Nations Unies au Burkina Faso, avec l’approbation du Gouvernement hôte.

Elle servira également de Coordonnateur humanitaire des Nations Unies dans le pays.

Mme Flore-Smereczniak a plus de 20 années d’expérience dans les domaines du développement, de la sécurité, de l’humanitaire et des situations de conflit et d’après-conflit.

Elle a travaillé jusqu’à récemment, comme représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), en Côte d’Ivoire. Avant cela, elle occupait les postes de responsabilité et représentante résidente du PNUD au Tchad, au Malawi et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et comme spécialiste régionale du développement durable au Centre du PNUD pour le Pacifique à Fidji, couvrant 15 pays insulaires.