De nouvelles spécialités universitaires seront introduites dans la nomenclature de formation de l'université Ali Lounici d'El Affroun (Ouest de Blida), au titre de la prochaine rentrée universitaire 2024-2025, a-t-on appris lundi, auprès de cet établissement de l’enseignement supérieur.

Selon la même source, cette université comptant quatre facultés dédiées à la littérature et les langues, le Droit et les sciences politiques, les sciences humaines et sociales et les sciences économiques, commerciales et sciences de gestion, assurera à partir de la rentrée prochaine de nouvelles spécialités en Licence et Master.

Ainsi, le département des sciences de l’information et de la communication de la Faculté des sciences humaines et sociales assurera une nouvelle formation en Master en audiovisuel et presse écrite, tandis qu’une spécialité en traduction sera introduite à la Faculté de littératures et des langues, outre l’histoire et la civilisation islamique.

A noter qu’une vidéo détaillée sur toutes les spécialités assurées par les quatre facultés de l'université Ali Lounici est actuellement diffusée sur le site électronique de cet établissement en prévision des inscriptions préliminaires des nouveaux bacheliers dont le lancement, à distance, est prévue à partir de demain mardi jusqu'au 27 du mois de juillet courant.

Le même établissement universitaire sera également renforcé, au titre de la nouvelle rentrée universitaire 2024/2025, par de nouvelles structures pédagogiques, représentées notamment par un projet de 1000 nouvelles places pédagogiques, attendu à la réception à la fin de l'année 2024.

A cela s’ajoutent un projet de 500 places pédagogiques supplémentaires affectées au nouveau département de traduction, en plus d’une bibliothèque centrale, selon la même source.