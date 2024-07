Le camp de vacances " El Wiaam" d'Aïn El-Turck (Oran) accueille pas moins de 58 enfants et 8 encadreurs venus de différentes régions de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) pour passer leurs vacances sur les plages de la corniche oranaise, a-t-on appris auprès du directeur de ce camp, Medimed Abdelhalim.

M. Medimed a indiqué que le camp "El Wiaam" d'Aïn El-Turck, organisé par la Direction locale de la Jeunesse et des Sports, accueille deux groupes d'enfants de la RASD, le premier du 10 au 25 juillet en cours et le second du 26 juillet au 10 août prochain.

De son côté, Ahmed Es-Salek Omar, l'un des encadreurs sahraouis, a indiqué que 1.441 enfants passent leurs vacances dans 13 villes côtières algériennes, saluant cette initiative qui "contribue à alléger les souffrances des enfants sahraouis face à la situation difficile qu’ils vivent à cause de la guerre" contre l'occupant marocain.

M. Es-Salek Omar a exprimé son souhait de voir les enfants de la République sahraouie "jouir de la liberté et profiter librement des plages de Laâyoune, Dakhla et Majdour", tout en exprimant ses remerciements aux autorités algériennes et à tous ceux qui ont contribué à redonner le sourire aux enfants sahraouis.

Le programme de ce camp comprend, outre les baignades en mer et dans les piscines de la commune d'Aïn El-Turck, des soirées mêlant patrimoine algérien et sahraoui et des sorties aux sites sportifs, historiques et touristiques d'Oran.

Les enfants ont exprimé, dans ce cadre, leur enthousiasme pour une sortie organisée dimanche au village méditerranéen et au stade olympique Miloud-Hadefi.